Ezért lett olyan veszettül drága az SSD

A számítógépes memóriamodulokon használt DRAM chipekhez hasonlóan az elmúlt hónapokban az SSD háttértárak is brutálisan megdrágultak, ezekben NAND típusú chipek vannak. Mostanra a többség jó eséllyel hallott róla, hogy a helyzet mögött az épülő és bővítés alatt álló, mesterséges intelligenciás adatközpontok kielégíthetetlen memóriaigénye áll.

A Dapustor ipari SSD-jének 122 TB-os változatát már több ügyfél is használja, most pedig jön a 245 TB-os változata

Dapustor

Most jött egy konkrét példa arra, hogy miként kell ezt elképzelni, miért is kezdődik manapság a korábban látott 25 ezer helyett 50 ezer forint magasságában az 1 TB kapacitású SSD az informatikai szaküzletekben.

Az adatközpontokba szánt háttértárakat tervező Dapustor bejelentette a világ egyik legnagyobb kapacitású SSD-meghajtóját, az elsősorban MI-adatközpontoknak szánt modellje 245 TB kapacitással rendelkezik.

Kevés cég kínál ekkora kapacitású SSD-t

A jelenlegi információk szerint a 2016-ban alapított Dapustor ezzel a nyolcadik gyártó a piacon, amely képes vagy nagyon hamarosan képes lesz ekkora kapacitású SSD háttértárat adni az ügyfeleknek.

Más jellegű internetes szolgáltatások kínáló ügyfelekkel ellentétben a mesterséges intelligenciás cégeknek nagyon sok adatot kell állandóan és gyorsan elérniük, így az adataik nagyobbik részét nem képesek olcsóbb merevlemezeken tárolni, kötelező az SSD használata.

További érdekesség, hogy a Dapustor terméke az eredetileg olcsóbb SSD-meghajtókba szánt QLC típusú chipeket használja, ezek sokkal több adatot képesek tárolni a jobbnak mondható TLC chipeknél, cserébe viszont alapvetően lassabbak és rövidebb élettartamúak. A Dapustor szerint ez nem probléma többé, szoftveres vezérlési és adatkezelési ügyeskedéssel mostanra sikerült orvosolni a gondok javát, így az adatközpontos ügyfelek is nyugodtan szipkázhatják a fogyasztók elől a QLC chipes meghajtókat.

