Hatalmas drágulás jön a számítógépeknél, kiderült, miért

Joggal aggódhatnak a jövőre számítógépet vásárolni kívánók, a memóriachipek árainak drámai kilövése miatt az elmúlt hetekben kettő-háromszorosára ugrottak a memóriamodulok és az SSD háttértárak árai az informatikai kereskedésekben. A nagy számítógépgyártók eddig nem emeltek árakat, ám a Dell és a Lenovo már közölték, hogy elkerülhetetlen a laptopok és az asztali PC-k árainak a kiigazítása, a jövő év elején kezdődik majd a drágulás.

Gyanúsan moderáltnak tűnik az IDC előrejelzése, de legyen igaza, hogy csak ennyit drágulnak jövőre a számítógépek

Most az IDC piackutató cég friss előrejelzésekkel állt elő, hogy vajon mi fog történni a 2026-os évben a számítógépek piacán. A vállalat novemberben még azt tippelte, hogy az ideihez képest 2,4%-kal kevesebb PC fogy majd, azonban most már azon az állásponton van, hogy jobb esetben 4,9%-kal, rosszabb esetben 8,9%-kal eshetnek vissza az eladások.

Ekkorát drágulhatnak a számítógépek

Az eladások csökkenésének elsődleges oka a memóriaválság miatt drágulás lesz, az IDC elemzői nagy átlagban 4-8 százalék tartományba eső áremelkedést várnak.

Ez meglepően konzervatív becslésnek tűnik, bár hozzá kell tenni, hogy a chipárak miatt a PC-gyártók elkezdhetik minimumra venni az új gépeikben a rendszermemória (RAM) és az SSD háttértár mennyiségét.

Ez a puszta eladási árakat tekintve visszaszoríthatja a drágulást, noha ténylegesen az történik, hogy magasabb áron messze kevesebbet kaphatnak majd a vevők.

