Három fontos tipp, hogy a szilveszteri fotók most végre jól sikerüljenek

Szilveszter éjszakája az egyik legnehezebb terep a fotózáshoz, mégis ilyenkor készülnek az év legfontosabb képei. A sötét, a mozgás és a kapkodás könnyen elrontja a pillanatot, ha nem figyelünk oda. Pedig néhány apró trükkel látványosan jobb fotók születhetnek már az első próbálkozásra is.

Egy kis odafigyeléssel a szilveszteri fotók sem lesznek elmosódottak

Ne bízzunk vakon az automatikában

Szilveszter éjszaka az okostelefonok kamerái nehéz helyzetben vannak. Kevés a fény, sok a mozgás, és az automata mód gyakran túl hosszú záridőt választ. Érdemes ilyenkor manuálisan belenyúlni a beállításokba, vagy legalább az éjszakai módot kikapcsolni, ha sok mozgó ember van a képen. Így kisebb az esélye az elmosódott arcoknak.

Használjuk okosan a fényt

A vaku sokszor tönkreteszi a hangulatot, de teljes sötétben és főleg közeli fotókhoz mégis szükség lehet rá. Jó megoldás lehet, ha nem közvetlenül az arcokra irányítjuk a fényt, hanem kihasználjuk a környezeti világítást: gyertyák, égők, kinti fények vagy akár egy másik telefon kijelzője is segíthet. Egy kis oldalról jövő fény sokkal természetesebb hatást ad.

Fotózzunk többet, válogassunk később

Szilveszterkor nincs idő komponálni és tökéletes pillanatra várni. Érdemes inkább több képet készíteni egymás után, mert így jóval nagyobb az esély arra, hogy lesz köztük egy igazán eltalált darab. A válogatás ráér másnap, józan fejjel, amikor már nem az élmény heve dönt a minőségről.

Egy jó szilveszteri fotó nem a technikán múlik

A legjobb képek nem feltétlenül a legtisztábbak vagy a legélesebbek. Szilveszterkor a hangulat, a mozdulat és a pillanat számít igazán. Ha a fenti három dolgot szem előtt tartjuk, akkor az év utolsó fotói nemcsak emlékek lesznek, hanem valóban jól sikerült képek is.

