Karácsonykor hajlamosak vagyunk arra, hogy az új tabletet azonnal a gyerek kezébe adjuk, hadd próbálja ki, hadd játsszon vele. Ez teljesen érthető, de technológiai szempontból kockázatos. Egy frissen kibontott tablet gyakorlatilag minden kaput nyitva hagy: elérhetők a nem gyerekeknek szánt tartalmak, a fizetős alkalmazások, az online chatfunkciók és a reklámok is.

Karácsonyi tablet a gyereknek? Ezeket állítsuk be még az első bekapcsolás előtt

Ráadásul a gyerekek sokkal gyorsabban tanulják meg a kezelést, mint gondolnánk, és néhány óra alatt olyan menükbe is eljutnak, amelyekhez eredetileg nem szántuk volna őket. Éppen ezért fontos, hogy még az első használat előtt mi állítsuk be a készüléket, és ne utólag próbáljunk tüzet oltani.

Felhasználói fiók és szülői felügyelet beállítása

Az egyik legfontosabb lépés, hogy a gyerek ne a mi saját fiókunkkal használja a tabletet. Androidon és iOS-en is lehetőség van külön gyerek- vagy családi fiók létrehozására, amelyhez szülői felügyelet társul. Ez nemcsak kényelmi kérdés, hanem biztonsági alapfeltétel.

A szülői felügyelet segítségével mi dönthetjük el, milyen alkalmazások telepíthetők, mennyi időt tölthet a gyerek a képernyő előtt, és milyen tartalmak jelenhetnek meg számára. Fontos, hogy a jelszót ne osszuk meg a gyerekkel, és ne használjunk könnyen kitalálható kódot, mert a tapasztalatok szerint a gyerekek előbb-utóbb próbálkozni fognak.

Képernyőidő korlátozása már az elején

Sok szülő ott követi el a hibát, hogy a képernyőidőt csak akkor próbálja szabályozni, amikor már kialakultak a rossz szokások. Pedig sokkal egyszerűbb rögtön az elején lefektetni a kereteket. A modern tabletek lehetőséget adnak napi időkeretek beállítására, külön hétköznapi és hétvégi szabályokkal.

Ez nemcsak a túlzott használat ellen véd, hanem segít abban is, hogy a tablet ne váljon állandó vitaforrássá. Ha a rendszer jelzi, hogy lejárt az idő, az sokkal könnyebben elfogadható a gyerek számára, mintha mi vennénk ki a kezéből a készüléket.

Alkalmazásletöltések és vásárlások lezárása

Az egyik leggyakoribb karácsony utáni meglepetés a bankszámlán jelenik meg. Ingyenesnek tűnő játékok, véletlenül elindított alkalmazáson belüli vásárlások és előfizetések komoly összegeket tudnak felemészteni. Ezért alapvető, hogy a vásárlásokat jelszóhoz vagy biometrikus azonosításhoz kössük.