A telefonunk folyamatosan adatokat oszt meg a világgal és észre sem vesszük

A legtöbb mobiltelefonos alkalmazás a lehető legfrissebb adatot szeretné prezentálni. A közösségi oldalak azonnal megjelenítenék az új tartalmakat, a felhőszolgáltatások folyamatosan menteni akarnak, a levelezők pedig akkor is újra ellenőrzik a postafiókot, ha épp nem használjuk őket. Ez a folyamatos frissítés viszont sajnos mind rengeteg háttértevékenységet generál.

A telefon állandóan frissíti a leveleket, fotókat, dokumentumokat és alkalmazásadatokat, még akkor is, amikor erre semmi szükség nincs.

Fotó: Angelina Sarycheva / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-man-sitting-in-a-chair-using-a-cell-phone-U0pAGn2-9o8

Milyen problémákat okozhat a telefon állandó szinkronizálása?

gyors üzemidő-csökkenés

folyamatos mobilnet-használat

akadozó teljesítmény

felmelegedő készülék

gyakori ébresztés a háttérfolyamatok miatt

Egy idő után a telefon úgy érzi, nincs ideje „pihenni”.

Mikor érdemes kikapcsolni?

A ritkán használt alkalmazásoknál mindenképpen. Nem szükséges, hogy minden játék, fotóapp vagy felhőszolgáltatás másodpercenként szinkronizáljon.

A fontos fiókok – például e-mail vagy jegyzetek – maradhatnak automatikus beállításon, de még itt is sokat számít a gyakoriság csökkentése.

Az automatikus szinkronizálás hasznos, de túl gyakran fut ahhoz, hogy ellenőrzés nélkül hagyjuk. Ha tudatosan szabályozzuk, a telefonunk gyorsabb, hűvösebb és energiatakarékosabb lesz.

