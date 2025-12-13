Hihetetlen, de már a tévénk is figyel minket

A legtöbben már okostévét használunk, ami első ránézésre csak annyit jelent, hogy elérjük rajta a Netflixet, a YouTube-ot vagy a Disney+ appot. A háttérben azonban sokkal több történik: adatokat gyűjtenek rólunk, követik, mit nézünk, mikor kapcsoljuk be a tévét, melyik appot használjuk, és azt is, mire kattintunk a távirányítóval.

A tévénk sokkal többet tud rólunk, mint gondolnánk – de nem muszáj ezt hagynunk.

Ezek az adatok részben a tévégyártóhoz, részben külső hirdetési és elemzőcégekhez kerülnek. A cél általában az, hogy „személyre szabott tartalmakat és reklámokat” kapjunk, de ez együtt jár azzal is, hogy otthonunk egyik központi eszköze valójában figyel minket. Szerencsére nem kell ezt elfogadnunk – van lehetőségünk szabályozni, hogy mihez férjen hozzá a készülék, és mihez ne.

Mit tud rólunk egy okostévé?

Az okostévék adatgyűjtési lehetőségei meglepően szélesek. Az alábbi információkat jellemzően rögzíti vagy továbbítja a készülék:

milyen csatornákat vagy appokat nézünk, mikor és mennyi ideig

hogyan navigálunk a menüben, hova kattintunk

milyen hirdetéseket nézünk meg vagy hagyunk figyelmen kívül

milyen eszközöket csatlakoztatunk a tévéhez (pl. konzol, pendrive, hangrendszer)

milyen névvel regisztrált fiókokkal vagyunk bejelentkezve

egyes típusoknál: miket mondunk a mikrofonba, mikor van mozgás a szobában, vagy mikor tartózkodunk otthon

Ez elsőre paranoiásnak tűnhet, de nem fikció: számos gyártó nyíltan leírja az adatvédelmi tájékoztatójában, hogy milyen információkat gyűjt és hogyan használja fel azokat.

Hogyan védekezhetünk?

Az adatgyűjtés jelentős része kikapcsolható — csak tudnunk kell, hol keressük ezeket a beállításokat. Az alábbi lépések minden okostévénél hasznosak lehetnek, függetlenül a gyártótól:

Állítsuk be az adatvédelmi menüpontot már az első bekapcsoláskor , és utasítsuk el a nem kötelező adatgyűjtést

, és utasítsuk el a nem kötelező adatgyűjtést Tiltsuk le az ACR-t (automatikus tartalomfelismerést) , amely figyeli, mit nézünk

, amely figyeli, mit nézünk Kapcsoljuk ki a személyre szabott reklámokat és ajánlásokat

Ellenőrizzük a beépített mikrofon és kamera állapotát , ha van ilyen – a mikrofont sok tévén fizikailag is ki lehet kapcsolni

, ha van ilyen – a mikrofont sok tévén fizikailag is ki lehet kapcsolni Ne jelentkezzünk be feleslegesen olyan szolgáltatásokba , amelyeket nem használunk

, amelyeket nem használunk Rendszeresen töröljük az előzményeket, keresési adatokat és cache-t a beállítások között

a beállítások között Frissítsük a szoftvert, mert sokszor új adatvédelmi funkciók is bekerülnek a frissítésekbe

Ha elérhető, használjunk külön vendégprofilt vagy fiókot a gyerekek számára, és korlátozzuk az általuk hozzáférhető adatokat és alkalmazásokat.