Hihetetlen, de már a tévénk is figyel minket

A legtöbben már okostévét használunk, ami első ránézésre csak annyit jelent, hogy elérjük rajta a Netflixet, a YouTube-ot vagy a Disney+ appot. A háttérben azonban sokkal több történik: adatokat gyűjtenek rólunk, követik, mit nézünk, mikor kapcsoljuk be a tévét, melyik appot használjuk, és azt is, mire kattintunk a távirányítóval.
Ezek az adatok részben a tévégyártóhoz, részben külső hirdetési és elemzőcégekhez kerülnek. A cél általában az, hogy „személyre szabott tartalmakat és reklámokat” kapjunk, de ez együtt jár azzal is, hogy otthonunk egyik központi eszköze valójában figyel minket. Szerencsére nem kell ezt elfogadnunk – van lehetőségünk szabályozni, hogy mihez férjen hozzá a készülék, és mihez ne.
Mit tud rólunk egy okostévé?
Az okostévék adatgyűjtési lehetőségei meglepően szélesek. Az alábbi információkat jellemzően rögzíti vagy továbbítja a készülék:
milyen csatornákat vagy appokat nézünk, mikor és mennyi ideig
hogyan navigálunk a menüben, hova kattintunk
milyen hirdetéseket nézünk meg vagy hagyunk figyelmen kívül
milyen eszközöket csatlakoztatunk a tévéhez (pl. konzol, pendrive, hangrendszer)
milyen névvel regisztrált fiókokkal vagyunk bejelentkezve
egyes típusoknál: miket mondunk a mikrofonba, mikor van mozgás a szobában, vagy mikor tartózkodunk otthon
Ez elsőre paranoiásnak tűnhet, de nem fikció: számos gyártó nyíltan leírja az adatvédelmi tájékoztatójában, hogy milyen információkat gyűjt és hogyan használja fel azokat.
Hogyan védekezhetünk?
Az adatgyűjtés jelentős része kikapcsolható — csak tudnunk kell, hol keressük ezeket a beállításokat. Az alábbi lépések minden okostévénél hasznosak lehetnek, függetlenül a gyártótól:
- Állítsuk be az adatvédelmi menüpontot már az első bekapcsoláskor, és utasítsuk el a nem kötelező adatgyűjtést
- Tiltsuk le az ACR-t (automatikus tartalomfelismerést), amely figyeli, mit nézünk
- Kapcsoljuk ki a személyre szabott reklámokat és ajánlásokat
- Ellenőrizzük a beépített mikrofon és kamera állapotát, ha van ilyen – a mikrofont sok tévén fizikailag is ki lehet kapcsolni
- Ne jelentkezzünk be feleslegesen olyan szolgáltatásokba, amelyeket nem használunk
- Rendszeresen töröljük az előzményeket, keresési adatokat és cache-t a beállítások között
- Frissítsük a szoftvert, mert sokszor új adatvédelmi funkciók is bekerülnek a frissítésekbe
Ha elérhető, használjunk külön vendégprofilt vagy fiókot a gyerekek számára, és korlátozzuk az általuk hozzáférhető adatokat és alkalmazásokat.
Mi a minimum, amit érdemes engedélyezni?
Természetesen nem kell teljesen lekapcsolnunk a tévénket a világról, de jó, ha tudatos döntést hozunk. Általában érdemes meghagyni a szoftverfrissítésekhez szükséges alapkapcsolatot, illetve azokat az engedélyeket, amelyek nélkül az appok nem működnek. De minden másról nekünk kell dönteni: nem kötelező, hogy egy filmnézési szokásaink alapján célzott reklámokkal bombázzanak minket.
Ha lehetőség van rá, a routerünkön is korlátozhatjuk a tévék internetelérését, vagy külön vendéghálózatra helyezhetjük, így kevesebb adatforgalom megy át közvetlenül az otthoni fő hálózatunkon keresztül.
Összegzés: a nappalink ne váljon adatbányává
Az okostévék valóban hasznosak és kényelmesek — de csak akkor, ha mi irányítjuk őket, nem fordítva. Egy kis odafigyeléssel és néhány beállítással jelentősen csökkenthetjük az adataink kockázatát, és úgy használhatjuk a készüléket, ahogyan azt szeretnénk: kikapcsolódásra, nem adatgyűjtésre.
