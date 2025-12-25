Ezek a legmegbízhatóbb tévémárkák

A(z) RTINGS csapata három éven át végzett rendkívüli terheléses vizsgálatot, ennek során 102 okostévét működtettek közel 18 ezer órán keresztül. A teszt feltárta, hogy hosszú távon melyik gyártók és paneltípusok a legmegbízhatóbbak. Általánosságban véve viszont remek hír, hogy a legtöbb modern okostévé gond nélkül átlépte a 10 ezer üzemórát, csupán 20 készülék hibásodott meg teljesen a teszt időtartama alatt.

Mindegyik tévé kibírt legalább tízezer üzemórát a meghibásodása előtt

Fotó: Blvck Paris / Unsplash

A gyártók közül az LG és a TCL emelkedtek ki. Az LG esetében egyetlen OLED okostévé mondta fel teljesen a szolgálatot, bár több megfizethetőbb LCD modellnél is akadtak kisebb kijelzőproblémák. A TCL esetében egyetlen tévé kapitulált a tesztelés során, ami kedvező fényt vet a kínai márkára, főleg mivel agresszív árazással próbál vevőket elhappolni a nagy márkáktól.

Mitől lesz tartós egy tévé?

A teszt egyik legfontosabb tanulsága, hogy a technikai egyszerűség növeli az élettartamot. Az OLED kijelzők – beleértve a WOLED és QD-OLED változatokat – azért bizonyultak a legellenállóbbnak, mert nincs szükségük külön háttérvilágításra.

Ezzel szemben a kijelző élei mentén LED fényforrással bevilágított megoldások esetében történt a legtöbb végzetes hiba.

Az IPS panelek szerepeltek a leggyengébben, a hibákat mutatott 24 tévéből 15 ezt a fajta panelt használta, de a gyanú szerint ez inkább a hozzájuk társított olcsóbb háttérvilágítás következménye lehet.

A kutatás azt is megmutatta, hogy a magas ár egyáltalán nem garancia a hosszú élettartamra, és a javíthatóság is komoly probléma: a húsz teljes meghibásodott tévéből csupán kettő sikerült helyrehozni, a maradék gazdasági totálkárosnak bizonyult.

Ennek megfelelően a garancia hossza döntő tényezőnek is bizonyulhat a nézegetett tévék közti választáskor.

