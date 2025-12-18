Öt tévégyártót pereltek be, mert kémkednek az okostévéik

Texas főügyésze pert indított öt nagy tévégyártó ellen, mert véleménye szerint azok jogellenesen és titokban felhasználói adatokat gyűjtenek. A kereset a Sonyt, a Samsungot, az LG-t, valamint a kínai Hisense és TCL márkákat nevezi meg alperesként. A vád szerint a cégek automatizált tartalomfelismerő (Automated Content Recognition, ACR) technológiát alkalmaznak, amellyel titokban figyelik, hogy mit és mikor néznek a felhasználók otthonaikban, hogyan használják a készülékeiket.

Mind az öt legjelentősebb tévégyártót perbe fogta a texasi főügyész

Fotó: MAHZA D'BRATA / Unsplash

A perirat szerint az ACR képernyőképeket készít és valós időben követi a tévéhasználati szokásokat, majd az adatokat a gyártók szervereire továbbítja, méghozzá a használók tudta és beleegyezése nélkül. A főügyész külön aggodalmát fejezte ki a kínai márkák miatt, hiszen ezeknek Kína nemzetbiztonsági törvénye értelmében kérés esetén kötelezően adatokat kell átadniuk az állami szerveknek.

Hirdetőcégeknek adják el az adatokat a tévégyártók

Ken Paxton főügyész szerint az ACR egy „kéretlen, láthatatlan, digitális behatoló”, amely személyes adatokat gyűjt és értékesít, hogy aztán a hirdetőcégek az okostévéken és más eszközökön is relevánsabb hirdetéseket tudjanak megjeleníteni a felhasználóknak. Emiatt a technológia fenyegetést jelent a tévézők magánszférájának védelmére és adatvédelmére, akár jelszavakhoz és banki adatokhoz hasonló információk is veszélybe kerülhetnek.

Nem ez az első efféle ügy az Egyesült Államokban. 2017-ben a Vizio 2,2 millió dollárt fizetett egy peren kívüli egyezség részeként, miután kiderült, hogy 11 millió tévéző adatait gyűjtötte engedély nélkül.

A Szövetségi Távközlési Bizottság (FTC) már 2022-ben figyelmeztette az amerikaiakat, hogy ellenőrizzék okostévéik adatvédelmi beállításait, mert különféle adatgyűjtésnek lehetnek kitéve.

A tévégyártók közül eddig csak az LG reagált a texasi perre, nem túl informatívan nem kívánta kommentálni azt.

