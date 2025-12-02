Az egész internet a Samsung röhejes telefonján nevet

Nem egyedülálló többé a Huawei Mate XT, az év hajrájában bemutatkozott a világ második háromba hajtható kijelzőt használó mobilja. A Samsung Galaxy Z TriFoldot idén már számos alkalommal villantgatta a dél-koreai gyártó, de most végre hivatalossá vált, bár a termékre vágyók jókora részének egy darabig nem lesz egyszerű szereznie a rendkívüli készülékből.

Összecsukva védett a Samsung Galaxy Z TriFold belső kijelzője

Fotó: Samsung

Összecsukott állapotban a Galaxy Trifold klasszikus mobilként használható, a külső borításán 6,5 hüvelykes és 2520×1080 pixeles AMOLED érintőkijelző áll rendelkezésre.

A csoda a széthajtásakor történik: kinyitott állapotban 10 hüvelykes és 2160×1584 pixeles kijelzőjű tabletté válik.

Ezen most először monitor csatlakoztatása nélkül, közvetlenül elérhető a számítógépes jellegű használatra szánt Samsung DeX kezelőfelület.

Vibrál a rossz összehajtásakor a TriFold

A dizájnjából fakadóan a Galaxy Z TriFold összecsukott állapotban teljes fizikai védelmet kínál a háromba hajtható belső kijelző számára, azonban az összecsukásakor a megfelelő sorrendben kell behajtani a telefon „szárnyait”. Ezt gyorsan ösztönszerűen megszokják majd a vevők, de a telefon vibrálással jelzi a rossz sorrendet, ezzel elkerülve az esetleges rongálását.

Csak feketében lesz elérhető a Samsung Galaxy Z TriFold

Fotó: Samsung

A három hajtható kijelzős Galaxy Z TriFold teljesítmény tekintetében sem okoz csalódást, Qualcomm Snapdragon 8 Elite rendszerlapkával, 16 GB memóriával, modelltől függően 512 GB vagy 1 TB háttértárral ellátott csúcsmobil. Kamerából is jutott belőle bőven, mindkét kijelzőt használva rendelkezésre áll egy-egy 10 megapixeles „előlapi” kamera, míg a hátlapi arzenált 200 MP-es fő kamera, 12 MP-es ultraszéles kamera, továbbá 10 MP-es telefotó kamera képezik.

A Samsung Galaxy Z TriFold elsőként Dél-Koreában kerül piacra december 12-én, majd még ebben a hónapban az Egyesült Arab Emírségekben, Kínában, Szingapúrban, továbbá Tajvanon is elérhetővé válik, végül pedig a jövő év első negyedévében az egyesült államokbeli megjelenése is biztos.

Egyelőre nem tudni, hogy Európában és a világ többi táján mikor teheti a tiszteletét.

Az ára viszont kiderült, Dél-Koreában az olcsóbbik változata 3 590 400 wonba kerül majd, ami alatt bő 800 ezer forintot kell érteni.