Forró a laptop? Így előzhetjük meg a túlmelegedést

A laptopok teljesítménye évről évre nő, ám a fizika határait nem lehet kikerülni. A nagy számítási teljesítmény hőt termel, a hő pedig idővel károsíthatja az alkatrészeket, lassulást, fagyást vagy akár váratlan kikapcsolást is okozhat. Amikor azt érezzük, hogy a gép „forró, mint a sütő”, valójában nem csak a kényelmünkről van szó: a túlmelegedés komoly figyelmeztetés.

A túlmelegedés nem játék — hosszú távon tönkreteszi a gépet.

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-is-working-on-a-laptop-at-a-table-VzDWL6A2uYw

Ha nem lépünk időben, az akkumulátor gyorsabban romlik, a processzor visszaveszi a teljesítményét, a ventilátor pedig hangosabbá válik — mindez egyértelmű jele annak, hogy a hűtés nincs rendben.

Miért melegszik túl a laptop?

A modern laptopok vékonyak, kompaktak és gyakran óriási teljesítményt sűrítenek magukba. Ez a dizájn csodás hordozhatóságot ad, de hűtési kompromisszumokkal jár. A por eltömítheti a szellőzőket, a régi hővezető paszta elöregedhet, vagy egyszerűen csak túl sok feladatot futtatunk egyszerre.

A túlmelegedés egyaránt érintheti a processzort, a GPU-t és az akkumulátort is. Minél magasabb a terhelés, annál gyorsabban nő a hőmérséklet.

Mit tehetünk otthon?

A túlmelegedés ellen gyakran már néhány egyszerű változtatás is elegendő. Nem feltétlenül kell szervizbe rohannunk — sokszor csupán kényelmi szokásainkon kell finomítani.

A laptop túlmelegedése ellen ezek a módszerek a leghatékonyabbak:

Tartsuk tisztán a szellőzőket , és töröljük le rendszeresen a port a gép alsó és oldalsó részéről.

, és töröljük le rendszeresen a port a gép alsó és oldalsó részéről. Használjunk kemény, sík felületet , ne takarót vagy párnát — ez utóbbiak elzárják a levegő útját.

, ne takarót vagy párnát — ez utóbbiak elzárják a levegő útját. Engedélyezzük az energiatakarékos módot , amely csökkenti a processzor terhelését.

, amely csökkenti a processzor terhelését. Zárjunk be minden felesleges háttérprogramot , különösen játék vagy videószerkesztés előtt.

, különösen játék vagy videószerkesztés előtt. Próbáljunk ki egy laptop hűtőpadot, amely plusz légmozgást biztosít a gép alatt.

Ezek az apró lépések gyakran már önmagukban is jelentősen javítják a hőmérsékletet és a gép stabilitását.

Mikor van szükség mélyebb karbantartásra?

Ha a laptop még mindig túlmelegszik, amikor éppen nem futtatunk nehéz alkalmazásokat, akkor elképzelhető, hogy komolyabb gond húzódik a háttérben. Ilyenkor már érdemes szakemberhez fordulni. A belső hűtés idővel elhasználódik: a ventilátor csapágyai kopnak, a hővezető paszta kiszárad, a por felgyülemlik.