Közel 4 milliárdot lopott az ukrán csalóhálózat

Európai bűnüldöző szervek összehangolt műveletben felszámoltak egy Ukrajnában működött telefonos csalóhálózatot, amely több mint 10 millió eurós (3,85 milliárd forintos) kárt okozott az áldozatainak. A cseh, lett, litván és ukrán hatóságok az Eurojust támogatásával összesen 12 gyanúsítottat vettek őrizetbe a 45 azonosított célszemély közül.

Szimultán 72 helyszínen tartott házkutatást a ukrán rendőrség vezetésével a nemzetközi rendőrcsapat

A 2025. december 9-én végrehajtott razzia során három ukrán városban, Dnyipróban, Ivano-Frankivszkban és Kijevben tartott rajtaütéseket a nemzetközi rendőrcsapat. A hatóságok szimultán 72 helyszínen csaptak le, és többek közt luxusjárműveket, fegyvereket, számítógépeket, készpénzt, hamis rendőri és banki igazolványokat foglaltak le.

Még poligráfot is találtak az ukrán csalóknál, sajnos nem világos, hogy ez mire kellett nekik.

Európai áldozatokra specializálódott az ukrán bűnszervezet

A nagyjából száz dolgozóval működött hálózat több mint 400 áldozatot vert át, főként banki alkalmazottnak vagy rendőrnek kiadva magukat. A csalók azt állították, hogy az áldozatok bankszámlái veszélyben vannak, majd arra kérték őket, hogy pénzüket más számlákra utalják át. Más esetekben távoli hozzáférést biztosító szoftverek telepítésére vették rá őket, így szerezték meg a banki adataikat.

A bűnszervezet alkalmazottait Csehországból, Lettországból, Litvániából és más országokból toborozták, majd Ukrajnába vitték, hogy európai áldozatoktól csaljanak ki pénzt. A csoport tagjai különböző szerepeket töltöttek be, a telefonhívásoktól kezdve a hivatalos iratok hamisításán át a készpénz begyűjtéséig.

A hálózat jutalékos rendszerben működött, a dolgozók az áldozatoktól kicsalt pénz 7 százalékát is megkaphatták, azaz gyakorlatilag teljesítménybéres rendszerben foglalkoztatták őket.

