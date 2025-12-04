Átverték a vásárlókat? Kiderült, mit csinál valójában a vécékamera a felvételekkel

Idén októberben nagy derültséget keltett az elsősorban prémium szaniter kiegészítőkben utazó Kohler, az amerikai vállalat bemutatta a 600 dollárért árult, a működéséhez pedig további havidíjas előfizetést igénylő vécékamera kütyüjét. A Dekodát a vécécsészére kell felrögzíteni, és kamerával figyeli a székletet, hogy problémákra riaszthassa az ügyfeleket és életviteli tanácsokkal szolgálhasson számukra.

Mindent tudni akar a székletről a Kohler Dekoda vécékamera

Fotó: Kohler

A vécécsésze tartalmát fotózó és analizáló eszköz persze magánszféra-védelmi kérdéseket vet fel, hiszen az eszköz feldolgozás céljából internetes szerverekre küldi el az adatait, elméletileg ezért kell hozzá havidíjas előfizetés.

Az aggodalomra a Kohler is gondolt, azt ígéri a vevőknek a hivatalos weblapon, hogy a Dekoda által gyűjtött adatokat végponttól végpontig tartó titkosítás védi.

Annyira mégsem védi a vevők végponti adatait a vécékamera

Simon Fondrie-Teitler biztonsági kutató most utánajárt az ügynek, és sajnos kiderült, hogy a vállalat megtévesztő terminológiát használt az adattitkosítás kapcsán. A „végponttól végpontig tartó titkosítás” alatt pusztán azt érti, hogy a vécékamera és a szerverei között folyó adatkommunikáció TLS protokollon keresztül titkosított.

Ez ugyanaz a dolog, ami a webhelyek betöltésekor is védi az adatforgalmat a lehallgatástól és a rosszindulatú módosítástól. A leginkább a csevegőappokban használt, végponttól végpontig tartó titkosítás teljesen más, egy általában ezen felüli, extra titkosítási réteg.

Nem világos, hogy a Kohler sajtósai véletlenül vagy szándékosan fogalmaztak-e műszaki értelemben tévesen a Dekoda termékoldalán, de a hírünk írásakor legalább egy helyen továbbra is a megtévesztő terminológia volt olvasható.

Jó kérdés, hogy a végeredmény tekintetében ez mit oszt vagy szoroz, de az érzékeny adatok gyűjtése és továbbítása miatt jelen esetben fontos volna, hogy precíz legyen az ügyfelek tájékoztatása.

A tájékoztatásnál tartva a Kohler adatvédelmi szerződése szerint a cég anonimizált formában felhasználhatja a vécékamera által gyűjtött adatokat, beleértve az esetleges földrajzi adatokat a termékeinek és technológiáinak kutatására, fejlesztésére, javítására. Ezen túlmenően fenntartja a jogot, hogy adott esetben harmadik felekkel is megossza az anonimizált adatokat.