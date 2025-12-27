Tervezési hibás a másfél millió forintos videókártya

Az elmúlt években a videókártya-gyártók mindent megtesznek az olyan tehetős vásárlók kiszolgálása érdekében, akik nem elégednek meg a létező legnagyobb teljesítményű termékek megvásárlásával, de rögtön ultra prémium verziókat szeretnének venni belőlük, mert a pénz nem számít.

A teljesen szabványos kialakítású áramdugó még éppen befér a ASUS Matrix RTX 5090 videókártya aljzatába...

Fotó: Adrenaline424 / Reddit

Az ASUS élen jár a nekik szánt, limitált szériás modellek piacra dobásában, de a jelek szerint a világ összes videókártyáért elkérhető pénze sem elég ahhoz, hogy ne kövessen el amatőr hibákat a termékek megtervezésekor.

Most a csupán ezerdarabos példányszámban készült ROG Matrix GeForce RTX 5090 körül pattant ki a botrány: a 4099 euróért, azaz durván 1,6 millió forintért piacra került termékbe nem mindegyik vevő tudja bedugni a tápegységének 16 tűs külső áramkábelét.

Rossz helyen van a videókártya dugalja

A probléma kiválóan megfigyelhető a képeken: az áramdugalj a videókártya külső borításának kivágásában található, de nincs középre igazítva. Emiatt ha a szabványosnál picit szélesebb az áramkábel csatlakozója, akkor nincs elég hely a bedugásához. Vagy a dugalj, vagy a kivágás van rossz helyen.

...viszont a szabványosnál pér milliméterrel is szélesebbek már nem

Fotó: Adrenaline424 / Reddit

A problémát természetesen felhozták a ledöbbent vevők, mire az ASUS azzal állt elő, hogy mérnökök szerint az áramdugalj és a kivágás is az általuk megálmodott helyen van.

Ezt ilyenre tervezték, nincs itt semmi látnivaló.

Az nem derült ki, hogy szándékosan miért tennének ilyet a mérnökök, ha funkcionálisan rossz és esztétikailag csúnya az elképzelés.

A hiperdrága videókártya vásárlói két dolgot tehetnek: vagy visszaadják az ASUS-nak az állítólag tökéletes terméket, vagy vesznek egy olyan másik tápegységet vagy áramkábel-hosszabbítót, aminek konnektorát a kevés hely ellenére képesek maradéktalanul bedugni a dugaljba.

A tápegység áramkábelét félig-meddig nem szabad beleerőszakolni a videókártyába, mert le fog olvadni a rossz érintkezés miatt a dugalj.

