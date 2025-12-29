Luxus hiánycikké válhat jövőre a videókártya

Jó eséllyel megkapták a végső figyelmeztetést a videókártya vásárlása előtt álló számítógépes játékosok és tartalomkészítők, 2026 elején megkezdődik és húsba vágónak ígérkezik a termékeket érintő válság. A memóriachipek brutális túlkereslete a videókártyákat is érinti, a PC-s memóriamodulok és SSD-k árának gyakran megnégyszereződése után ezeknél is totális katasztrófa lesz.

Hiánycikké válhat a gamerek számára ideális, legalább 16 GB memóriával szerelt videókártya

A videókártyák gyártói számára az AMD és az NVIDIA szerzik be a memóriachipeket, nem egyenként intézik ezt a cégek. A jelenlegi hírek alapján 2026 első felében mindkét vállalat több hullámban emeli majd meg a számukra átadott lapkák árát, az AMD előreláthatóan januári, míg az NVIDIA februári kezdettel.

Termékhiány lehet a videókártya-piacon

Ennek megfelelően a GeForce és a Radeon termékek a közeli jövőben jelentős mértékben meg fognak drágulni. Viszont újdonság, hogy emellett általános termékhiányra is számítani kell a sok memóriával szerelt grafikus vezérlők esetében.

Japán kereskedők már egymás után riasztják az ügyfeleket, hogy nagyon fogynak a készletek a 16 GB vagy több memóriával szerelt videókártyákból. A disztribútoraik nem tudják megmondani, hogy mikor, mennyit, és persze milyen áron tudnak majd szerezni számukra.

A kiskereskedők szerint a videókártyák ára és elérhetősége az elmúlt hónapokban csak a korábban felhalmozott, jelentős készletek miatt maradt stabil.

Ennek lesz most vége, ahogy elsuhannak a vevők és a futárok az utolsó dobozokkal a boltokból.

Az ügyhöz kapcsolódóan az ünnepi szezonban a számítógépes játékosok egy része már fájó taktikázásra kényszerült, hogy ki tudják nyögni az új számítógép vagy a meglévő felturbózásának az árát.

Szintén fontos tudni, hogy a chipválság miatt a mobilok ára is ki fog lőni, elemzők szerint a belépőszinten 25% drágulásra kell számítani.

