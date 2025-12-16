Megszólalt a videókártya-gyártó főnöke a drágulás kapcsán

Az elmúlt hetekben rossz hírek sorozatát kapták a számítógépes játékosok, a memóriaválság miatt a rendszermemória (RAM) és az SSD háttértárak árai is kétszeresükre - háromszorosukra nőttek. A következő körben a videókártya-árak mennek majd fel, így az általános jó tanács az, hogy most érdemes grafikus vezérlőt vásárolni.

Drágulni fog a videókártya, de a Sapphire sajtófőnöke szerint nem tart majd sokáig az áldatlan állapot

Fotó: Abdullah Abid / Unsplash

A termékek drágulásának a mértéke és a rendkívüli helyzet hossza még nem tisztázott, azonban a Radeon videókártyákat készítő Sapphire sajtófőnöke most váratlanul optimista véleménnyel szolgált az ügyben a Hardware Unboxed Podcast vendégeként.

Edward Crisler véleménye szerint a játékosoknak nem érdemes pánikolniuk, sejtése szerint ugyanis a következő 6-8 hónapban normalizálódhat a GDDR videómemória ára, ezt követően pedig visszaeshetnek a jelenlegi szintre a videókártyák árai.

A pánikvásárlás hajthatja fel igazán a videókártya-árakat

Crisler további érdekes meglátása, hogy a belátható jövőben nem is a memóriachipek drágulása, hanem a drágulással kapcsolatos puszta bizonytalanság hajthatja fel igazán a videókártyák árait.

Azt tanácsolja a gamereknek, hogy ne kezdjenek pánikvásárlásba, nyugodjanak le és élvezzék a játékokat a meglévő gépükön. Ez a válság is ugyanúgy elmúlik majd, mint az összes többi az elmúlt években.

Ez igazán üdítő vélemény a jelenlegi légkörben, mások szerint csak 2027 vége vagy 2028 eleje környékén történhet meg a memóriachipek árainak a stabilizálódása.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!