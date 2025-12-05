Megszűnt számos legendás GeForce videókártya támogatása

A többségnek kellemes meglepetést okozott a december negyedikén kiadott 591.44-es GeForce videókártya meghajtóprogram. Játékoptimalizációk és hibajavítások mellett a driver helyreállította a játékok sebességét Windows 11 alatt, plusz lehetővé tette egyes régi játékokban a PhysX fizikai szimuláció hardveresen gyorsított működését a legújabb GeForce RTX 50 termékeken.

A GeForce GTX 1080 Ti sem kap többé játékoptimalizációkat hozó drivert, végleg lejárt a legendás videókártya ideje

Fotó: Nana Dua / Unsplash

Az NVIDIA újdonságokat ecsetelő közleményéből sajnos kimaradt az 591.44-es GeForce driverrel kapcsolatos rossz hír: ezzel a változattal megszűnt a Maxwell, a Pascal, továbbá a Volta architektúrákat használó termékek fősodratú támogatása, azaz nincs több Game Ready meghajtó a GeForce GTX 900 és GeForce GTX 1000 szériás videókártyákhoz.

Innentől kezdve csak a Turing és újabb architektúrák részesülnek teljes értékű driveres támogatásban, ami alatt a GeForce GTX 1600 / RTX 2000 szériás termékeket, plusz a laptopos GeForce MX450 modellt kell érteni.

Megint extra drága mulatság lesz az új videókártya

A fősodratú driveres támogatás megszűnése ellenére a most nyugdíjazott termékekhez várhatóan még évekig befut majd időnként egy-egy meghajtófrissítés, azonban ezek csak biztonsági javításokat és általános hibajavításokat tartalmaznak majd.

A Game Ready támogatásukat most elveszített GeForce videókártyák már megérettek a nyugdíjazásra, 8-11 éves termékekről van szó, így nem lehet azzal vádolni az NVIDIA-t, hogy nem nyújtott volna rendkívüli támogatást hozzájuk.

Olyan legendás termékek mentek most nyugdíjba, mint a GeForce GTX 1060 és a GeForce GTX 1080 Ti. Az előbbi a középkategóriás népkártya, míg az utóbbi a felső polcos teljesítménybajnok volt a maga idejében, mindkettő hosszú évekig derekasan állta a sarat.

Akiknek a régi GeForce-uk nyugdíjazása miatt megjött a kedvük az új videókártya vásárlásához, azok jobban teszik, ha nagyon gyorsan kerítenek maguknak másikat, a chipválság miatt a RAM és az SSD után ugyanis a grafikus vezérlők ára fog erősen megemelkedni a közeljövőben.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!