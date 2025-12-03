Ennyivel emelkedhetnek jövőre a videókártyák árai

Gyorsan pörögnek az események az elmúlt időszakban kialakult memóriaválság ügyében, a legutóbb tegnap foglalkoztunk a témával, miután egy közismert hardvergyártó vezetője megtippelte, hogy szerinte minimum meddig maradhatnak az őrült árak. Most újabb fejlemény történt, iparági források hírekkel és spekulációkkal álltak elő a videókártyák árainak emelkedése kapcsán, ugyanis a rendszermemória és az SSD után ez lesz a harmadik komponens, amely a közeli jövőben durván megsínyli a kialakult piaci helyzetet.

A második kör után szállhatnak el az AMD Radeon videókártyák árai

Fotó: Abdullah Abid / Unsplash

A források konkrétan az AMD háza tájáról tudtak információkat szolgáltatni, miután a vállalat végre tájékoztatta a gyártópartnereket az ügyben, hiszen a GPU chipek mellett a Radeon videókártyákra kerülő GDDR6 memóriachipeket is ő szerzi be számukra.

Ha minden igaz, akkor a legközelebbi jövőben történő áremelés még nem lesz brutális, a 8 GB-os videókártyák ára 20 dollárral, míg a 16 GB-os kártyáké 40 dollárral emelkedhet a drágább chipek miatt.

Ez nettó 6600 és 13 000 forintokat jelent, ami nem túlságosan botrányos, a gamerek többsége valószínűleg rosszabbra számított.

Két körben emelkedhetnek a videókártyák árai

A rossz hír, hogy a források szerint az AMD két körben emelheti meg a kártyagyártóknak átadott memóriachipek árait, és ez csak az első lesz. Az áremelés második fázisa ennél messze durvább lehet, a 8 GB-os kártyák esetében további 40 dollár, míg a 16 GB-osak esetében 80 dollár lehet az értéke.

Ha mindkettő áremelés megtörténik, akkor összesen 60 dollárral és 120 dollárral szállhat el a termékek ára, ami jelenlegi árfolyam mellett nettó 20 ezer és 40 ezer forintokat jelent.

A belépőkategóriában ez nagyon sok pénzt, a Radeon RX 9060 XT olcsóbbik 8 GB-os változatának az ára bruttó 150 ezer forint, míg a drágábbik 16 GB-os verzió költsége 210 ezer forint magasságába lőhet ki.

Az NVIDIA háza tájáról egyelőre csak annyi meg nem erősített hír érkezett, hogy a cég magára hagyhatja a memóriachipek beszerzésében a kártyagyártó partnereit, a jövőben csak GPU chipeket szállítana számukra. Ez elég hihetetlenül hangzik, hiszen így a gyártóknak egyenként kellene memóriachipeket szerezniük, ami miatt durván elszállhatnának a GeForce videókártyák árai, a kisebb gyártópartnereket akár csődbe is vihetné a lépés.