Gyorsan merül a telefonja? Mutatjuk, mi lehet az oka

A Wi-Fi modul rendszeresen ellenőrzi a környezetében lévő hálózatokat: milyen erős a jel, milyen a titkosítás, van-e ismert hotspot a közelben. Ez a folyamatos keresési ciklus akkor is fut, ha éppen nem szeretnénk csatlakozni semmire.

A láthatatlan merülés egyik fő oka: a folyamatos Wi-Fi pásztázás

Mivel az eszköz újra és újra aktiválja a rádiót, ez rendszerint jelentős fogyasztáshoz vezet. Sokan nem értik, miért merül gyorsan a telefonjuk, pedig valójában a folyamatos pásztázás a hibás.

Biztonsági kockázatok

Az automatikus csatlakozás nyilvános vagy rosszul védett hálózatokra veszélyes lehet. Egy hamis hotspot például úgy álcázhatja magát, mint egy ismert kávézólánc hálózata, a telefon pedig automatikusan rákapcsolódhat.

A felhasználó ilyenkor észre sem veszi, hogy éppen adatokat ad át illetékteleneknek.

Hogyan használjuk biztonságosan a Wi-Fit?

Otthon és megbízható helyeken nyugodtan maradhat aktív. Útközben azonban érdemes manuálisan kapcsolni, és csak tudatos döntés után csatlakozni.

A Wi-Fi funkció nem arra való, hogy egész nap fusson. Ha mi döntjük el, mikor legyen aktív, a telefonunk tovább bírja, és az adataink is nagyobb biztonságban lesznek.

