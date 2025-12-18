Nagy a baj! Lelassíthatja a számítógépeket a Windows 11

A Microsoft nemrég már nevetség tárgyává tette magát, úgy „oldotta meg” a gyári Fájlkezelő alkalmazás lassú indulását, hogy a Windows 11 elindításakor immáron automatikusan elindítja azt a háttérben. Ez a változtatás a decemberi hibajavító keddes frissítések részeként érkezett meg a számítógépekre, most pedig újabb zseniális ötlettel állt elő a cég: előreláthatóan a januári hibajavító kedden érkező frissítéssel átkapcsolhatja automatikusan elindulóra a Windows 11 egyik háttérszolgáltatását.

A hibák tényleges megoldása helyett egyre látványosabban olcsó hackelésekkel próbálják javítgatni a Windowst

Fotó: Yan Krukau / Pexels

A kérdéses komponens az AppX Deployment Service névre hallgat, és a Microsoft Áruházból érkező appok telepítését és frissítését végzi. A rendszerszolgáltatás jelen pillanatban úgy van beállítva, hogy csak akkor induljon el, mikor ténylegesen szükség van rá.

Sajnos bizonyos körülmények között megbízhatatlanul működik, amire az a Microsoft válasza, hogy a megjavítása helyett átállítja automatikusan elindulóra a Windows betöltésekor.

Baj lehet a Windows újabb hackeléséből

Ez elméletileg nem lenne a világ vége, azonban az interneten rengeteg panaszt lehet találni arról, hogy a kérdéses szolgáltatás valamilyen bugosságra visszavezethető oknál fogva néha megvadul, óriási processzor-, memória-, továbbá háttértárhasználatot okoz, ezzel látványosan lelassítva a PC működését.

A mostani módosítást követően folyamatosan futni fog a bugos szolgáltatás, ami óriási mértékben növeli a számítógép lassulásával járó hibajelenségek előfordulásának az esélyét.

Egyelőre nem világos, hogy a szolgáltatás manuálisan visszaállítható lesz-e igény szerint elindulóra, de nem lenne meglepő. Viszont ha adott is lesz ez a lehetőség, az nem segít majd az átlagos számítógépezőkön, hiszen a többség azt sem tudja majd megállapítani, hogy mitől lassult le a számítógépe. Csak abban bízhat majd, hogy a Windows újraindítása megoldja a problémát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!