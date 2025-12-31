Pokoli dolgot művel a YouTube

Súlyos felfedezést tett a Kapwing médiacég, az elemzése szerint a YouTube veszélyes lehet az újonnan regisztrált felhasználóinak mentális egészségére. A kutatók egy teljesen új fiókot regisztráltak, és bármiféle tartalom megtekintése nélkül elemezték, hogy a videómegosztó algoritmusa milyen tartalmakat ajánlgat, mikor fogalma sincs a néző érdeklődéséről.

Vagyonokat keresnek az elmerohasztó videókra specializálódott YouTube-csatornák

A kutatók az első 500 vakon ajánlott videót elemezték, a helyzet pedig még őket is meglepte: az ajánlott tartalmak 21%-a mesterséges intelligenciával generált szemét (AI slop) volt, 33% pedig az ezeket is magukba foglaló, elmerohasztó hulladék (brainrot) kategóriába esett.

A YouTube által vakon ajánlott videók egyharmada olyan volt, amit társadalmi felelősségvállalás címszó alatt talán jobb lenne kitiltani róla.

Nem véletlenül ajánlgatja ezeket a YouTube

A jelenség érthető annak fényében, hogy a Kapwing elemzése szerint világszerte 278 olyan kimagaslóan népszerű YouTube-csatorna van, amelyek kizárólag MI-szemét tartalmakat gyártanak, ezek több milliárd megtekintést és sok tízmillió feliratkozót halmoztak fel.

Spanyolországban ezek a csatornák több mint 20 millió feliratkozóval rendelkeznek, ami több az amerikai közönségük számánál, míg Dél-Koreában összesen 8,45 milliárd megtekintést értek el az MI-szemetes csatornák.

A problémás csatornák rendkívüli teljesítménye az oka annak, hogy a YouTube algoritmusa ennyire sok elmerohasztó tartalmat ajánlgat az új felhasználóknak.

Akiknek a megtekintési előzményeik alapján a YouTube képes testre szabni a videóajánlásokat, azok masszívan kevesebb elmerohasztó ajánlással találkoznak, hacsak nem kezdték el aktívan nézni ezeket a típusú tartalmakat. Ezért is csak most tűnt fel, hogy gyári alaphelyzet esetén mit művel a YouTube algoritmusa, a többség belakta már a YouTube-fiókját.

