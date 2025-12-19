Milliókat csaptak be, nagyot lépett a Youtube

Más közösségi médiás szolgáltatásokhoz hasonlóan a YouTube sem bánja a generatív mesterséges intelligenciával készült tartalmak egyre nagyobb mennyiségben való megjelenítését, reményei szerint azokkal sikerül tovább növelni a szolgáltatásának használatával töltött időt. Viszont a generatív MI visszaélésszerű használata miatt most régóta érett lépésre kényszerült, törölte a Screen Culture és a KH Studio csatornákat.

Több millió embert tévesztettek meg YouTube-ra hamis filmelőzeteseket gyártó ügyeskedők

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A két csatorna összesen több mint kétmillió feliratkozót gyűjtött azzal, hogy első pillantásra valósághűnek ható, de teljesen kitalált filmelőzeteseket tettek közzé. Olyan videócímekkel jelentek meg, mint a „GTA: San Andreas (2025) kedvcsináló előzetes” vagy a „Már megint Malcolm reboot – első trailer”, noha ezek a projektek nem is léteznek.

A videók gyakran bekerültek a nézők ajánlásai közé, jobb esetben csak bosszantva, rosszabb esetben megtévesztve őket.

Nem hatotta meg az előző büntetés a YouTube-csatornákat

A YouTube 2025 elején már megvonta a notórius csatornák bevételszerzési lehetőségét, és kötelezte őket annak egyértelmű jelzésére, hogy nem hivatalos tartalmakról van szó. A készítőik ennek átmenetileg megfeleltek, így a YouTube újra engedélyezte a monetizációt, ám ezt követően szándékosan rosszul és inkonzisztensen alkalmazták a jelöléseket.

Most váratlanul vége lett a dalnak, mindkét csatornát törölte a YouTube.

A Deadline szerint a készítőik nem csak a YouTube spamre és félrevezetésre vonatkozó irányelveit sértették meg, de illetéktelenül színészek képmásait és jogvédett szellemi tulajdonokat használták. A törlésük valódi okát az adhatta, hogy a Disney elkezdett jogi lépéseket tenni a karaktereit engedély nélkül használó, MI-vel készült tartalmak ellen, külön kiemelve, hogy a YouTube kulcsszerepet játszik ezek terjesztésében és a készítőik anyagi jutalmazásában.

A két közismert csatorna törlése sajnos nem jelenti azt, hogy eltűntek volna a hamis filmelőzetesek a YouTube-ról. A nézőknek továbbra is résen kell lenniük, nehogy bedőljenek a trükközők megtévesztő videóinak.