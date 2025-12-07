Irritáló hibáról panaszkodnak a népszerű alkalmazás használói

Nemcsak a Spotify fizetős ügyfeleinek támadnak időnként nehézségeik a kedvenc zeneszolgáltatásuk zavartalan igénybe vételével, az elmúlt napokban elképesztően bosszantó hibát kezdett produkálni a rivális YouTube Music mobilapp androidos változata.

A Spotify Premium előfizetői nemrég reklámokat hallottak, de a YouTube Music Premium sem mentes a hibáktól

Fotó: Wesley Tingey / Unsplash

A panaszok alapján a hibával csak a Premium-előfizetők szembesülnek: nem indulnak el az offline lejátszásra letöltött dalok, csak végtelen betöltési animáció látható a lejátszási kísérletükkor.

Az ingyenes felhasználókat nem érinti a hiba, hiszen a reklámmentesítés után az offline lejátszás a YouTube Music prémium változatának második legfontosabb előnye.

Nincs átmeneti megoldás a YouTube Music hibájára

A beszámolók alapján a dalok telefonról való törlését követően a számok online streameléssel újból elérhetővé válnak. Ennél jobb átmeneti megoldást nem sikerült találni a hibára, egyes felhasználók még a YouTube Music mobilapp teljes eltávolításával és újratelepítésével is próbálkoztak, de néhány dal letöltését követően újból jelentkezett a gond.

Valószínűleg csak mobilapp fejlesztői tudják megoldani a gondot egy frissítés kiadásával.

Egyes panaszosok szerint a probléma a YouTube Music éves zenehallgatási összefoglalójának az elérhetővé válását követően kezdődött, de nem világos, hogy ténylegesen van-e bármiféle okozati összefüggés a hibajelenség és a Recap megjelenése között.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!