Év végi meglepetéssel készült a YouTube

Az elmúlt években óriási divattá vált az internetes streamingszolgáltatásokban az év végi összegzések összeállítása a felhasználók számára, az ötletet a Spotify tette ismertté a Wrapped beszámolóival, és most a YouTube is felszáll a vonatra. A YouTube Recap lehetővé teszi, hogy a felhasználók átnézzék az éves videózási szokásaikat, akár 12 kártyán mutatja meg a legnézettebb csatornákat és témákat, az érdeklődés változását.

Meglepetést okozhatnak a YouTube év végi összefoglaló adatai, nem véletlenül népszerűek ezek a személyre szabott listák

Fotó: Fábio Lucas / Unsplash

Az éves Recap összefoglaló még személyiségprofilt is rendel a nézőkhöz, többek közt felfedezőnek, készségfejlesztőnek, vagy éppen kreatív léleknek titulálva őket. Ezek a Spotify által használt hallgatási személyiségek videós megfelelői.

Hamarosan befutnak a YouTube Recap összefoglalók

A Recap először az amerikai felhasználóknál bukkan fel, de az ígéret szerint még a hét folyamán világszerte mindenki megnézheti majd a maga összefoglalóját. Mobilon és számítógépes böngészőben is elérhető lesz a Recap, a YouTube főoldalán található külön gombbal vagy a „Te” menüpont alatt lesz megnézhető.

A funkció még zenei statisztikákat is tartalmaz, például a leggyakrabban hallgatott előadókat és dalokat, de nem váltja ki a YouTube Music különálló Recap összefoglalóját.

