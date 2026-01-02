Elképesztő technológiai csodák jöhetnek idén

A 2026 egyik legnagyobb ígérete, hogy a technológia végre kevésbé lesz látványos, viszont sokkal hasznosabb. A mesterséges intelligencia nem külön funkcióként, hanem a háttérben dolgozó segítőként jelenhet meg a telefonokban, számítógépekben és online szolgáltatásokban. Nem beszélni fog róla minden gyártó, hanem egyszerűen működni fog.

Az LG CES 2026-on mutatja meg, mire lesz képes az otthoni robotsegéd

Az okoseszközöknél szintén inkább a finomhangolás kerülhet előtérbe. Jobb üzemidő, stabilabb működés, hosszabb szoftvertámogatás lehet a fókuszban, nem feltétlenül a teljesen új formátumok. Sok felhasználó pontosan ezt várja: kevesebb kompromisszumot és kiszámíthatóbb fejlődést.

Kényelmesebb digitális mindennapok

2026-tól sokan azt remélik, hogy a digitális eszközök végre alkalmazkodnak hozzánk, nem pedig fordítva. Egyszerűbb beállítások, kevesebb felesleges értesítés és jobban átgondolt felhasználói élmény kerülhet előtérbe. A technológia ideális esetben nem elveszi a figyelmet, hanem visszaadja az időt.

Az otthoni technológia területén is ez lehet az irány. Nem több kütyü, hanem jobban együttműködő rendszerek jöhetnek, amelyek ténylegesen megkönnyítik a mindennapokat, nem csak újabb alkalmazásokat és fiókokat hoznak magukkal.

Konkrét készülékek, amikre 2026-ban várunk

Készülék-fronton már nehezebben tudnánk konkrét várólistát összeállítani, hiszen a tech-piacon már egyre kevesebb az újdonság, a cégek inkább a meglévő technikákat javítják, finomítják, de azért van egy pár érdekes fejlesztés, amit már egy ideje rebesgetnek.

Sokan már nagyon várják például az Apple összehajtható telefonját. Bár a komolyabb telefongyártók már évek óta rendelkeznek ilyen készülékkel, az iPhone Fold egy jó ideje váratja az Apple rajongóit és talán idén már tényleg meg is jelenhet. A Samsung már kissé előrébb jár, idén a 8. generációs hajtogatható telefonjait dobja majd a piacra, és talán már Európában is megjelenik majd a háromba hajtható telefonja, amit tavaly mutatott be.

A tévépiacon az OLED készülékek ellenlábasainak beállított RGB Mini LED technológia a legjobban várt irány. Vannak ugyan már a piacon ilyen tévék, de jelenleg még elképesztő árakon, ezen lehetne idén dolgozni kicsit.