Megújult az Apple egyik legnépszerűbb terméke

Teljesen váratlan termékbejelentéssel indította a hetet az Apple, bemutatta és rögtön piacra is dobta az AirTag követőeszközének második generációs változatát. Sajnos a cég simán csak AirTagnek hívja a most bejelentett eszközt, nem lehet név alapján megkülönböztetni az elődjétől. Ennek tetejébe pontosan ugyanúgy néz ki és ugyanannyiba kerül, mint a régi, így nagyon oda kell figyelniük a vevőknek, hogy ne első generációsat vegyenek belőle a boltokban.

Nem lehet kinézetre megkülönböztetni az elődjétől a második generációs Apple AirTaget

Fotó: Apple

Márpedig az új modell választására nyomós okaik vannak, a második generációs AirTag ugyanis érdemi előrelépéseket hozott az elődjéhez képest. Az Apple szerint a csipogtatására használható hangszóró 50 százalékkal hangosabbá vált és könnyebben megkülönböztethető hangot ad ki, az új Bluetooth chipnek köszönhetően pedig nőtt a AirTag általános hatótávolsága.

Az UWB technológiát használó, precíziós keresési funkció hatótávolsága 50%-kal bővült, és már az Apple Watch Series 9 és Apple Watch Ultra 2 vagy újabb okosórákkal is megkereshető az idei AirTag.

Nem változott az AirTag ára

Az érdemi fejlesztések ellenére a második generációs AirTag nem csak kinézetre tökéletes mása a körülbelül öt évet élt elődjének, de az ára sem változott: darabonként 13 990 forintba kerül, míg a négy darabos pakkjának 46 990 forint az ajánlott fogyasztói ára.

