Egyre többen társkeresőn próbálnak állást találni

Sokkoló trendre hívta fel a figyelmet a Bloomberg, annyira nehézzé vált állást és gyakornoki pozíciókat szerezni az Egyesült Államokban, hogy egyre többen már társkereső szolgáltatásokon keresztül próbálkoznak a munkához jutással. Nem szexmunkára kell gondolni, az érintetteknek az a céljuk, hogy társkeresőn keresztül másokat megismerve bővítsék a kapcsolati hálójukat, hátha az új ismerőseiken keresztül sikerül állást szerezniük.

A randiappon át állást keresettek csak 12%-a titkolta, hogy szerelem helyett munkára vágyott

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

A jelenség az elmúlt bő egy évben vált gyakorivá. Az önéletrajzok készítésére szakosodott Resume Builder szolgáltatás 2025. októberi felmérésére szerint az amerikai felhasználóinak 34%-a használt randiappokat a munkakereséshez, a leggyakrabban a Tindert, a Bumble-t és a Facebook Datinget vették igénybe.

Tovább érdekesség, hogy ez nem csak a fiatalok hóbortja: a pályakezdőktől az 55 évesekig mindegyik korosztály esetében körülbelül egyharmad volt azok aránya, akik randiappon keresztül próbáltak álláskeresési célból ismerkedni.

Horror állást találni az Egyesült Államokban

A felmérés szerint az álláskeresési célból randiappon ismerkedők 88%-a őszinte volt a megkeresett személyekkel, hogy szerelem helyett állást keres. A taktikát használók bő fele úgy gondolja, hogy személyes ismeretségen keresztül van a legjobb esély a munka találására és a karrier stratégiai építésére.

Viszont 29% a sikertelen álláskeresés miatt lényegében kínjában nyúlt ehhez a módszerhez, 22% pedig nem rendelkezik másmilyen kapcsolatépítési lehetőséggel.

A Resume Builder vezető karriertanácsadója szerint jelenleg nagyon nehéz munkát találni az Egyesült Államokban. Ennek két fő oka van: egyrészt a 4,6%-ra kúszott munkanélküliségi ráta miatt a szokásosnál többen jelentkeznek a meghirdetett pozíciókra, másrészt pedig egyre több cég használ mesterséges intelligenciás rendszereket az önéletrajzok szűrésére és az interjúk lebonyolítására.

Ez az újfajta automatizáció lehetővé tette a HR-esek számának a csökkentését, cserébe az álláskeresők minden eddiginél süketebb fülekre találnak, ami rontja az esélyeiket és frusztrálja őket.