Óriási kockázat ütötte fel a fejét a mobilfelhasználóknál; résen kell lenni, mielőtt komoly baj lesz

Az Apple App Store kínálatában található több ezer iPhone-alkalmazás potenciálisan személyes adatok kiszivárgását okozhatja a felhasználók számára – derült ki egy friss technológiai vizsgálatból. A tanulmány szerint ezek az alkalmazások nem megfelelő módon kezelik a felhasználók adatait, és az érzékeny információk – például e-mail-címek vagy helyadatok – könnyen hozzáférhetővé válhatnak külső felek számára.

Láthatatlan adatgyűjtés: repedezik az App Store védelmi fala

Fotó: AFP

Az eset különösen éles fényt vet arra, hogyan kezelik a fejlesztők a privát adatokat az Apple ökoszisztémájában, annak ellenére, hogy az iPhone-gyártó szigorú adatvédelmi irányelveket hirdet.

Tömeges adatvédelmi kockázat az App Store-ban

A vizsgálat során biztonsági szakértők azt találták, hogy több ezer alkalmazás olyan módon gyűjt és továbbít adatokat, amely ellentétes lehet a felhasználók elvárásával. A probléma lényege, hogy ezek az appok nem csak a szükséges minimális információt kérik be, hanem további privát adatokat is – olykor akár olyanokat is, amelyek kifejezetten nem kapcsolódnak a szolgáltatás működéséhez.

A szivárgások jellemzően olyan harmadik fél hirdetési és analitikai szolgáltatókhoz vezetnek, amelyek részletes profilokat képesek készíteni a felhasználókról. Ez azt jelenti, hogy például egy látszólag ártalmatlan játék vagy életmód-alkalmazás is több adatot továbbíthat a háttérben, mint azt a felhasználó gondolná.

A szakértők szerint a probléma megoldása nem csupán az Apple feladata. A fejlesztőknek etikusabb adatkezelési gyakorlatot kellene követniük, és csak azokat az adatokat kérniük, amelyekre valóban szükség van az alkalmazás működéséhez. Emellett a felhasználóknak is érdemes figyelniük az alkalmazások által kért engedélyekre, és áttekinteni az adatvédelmi címkéket, mielőtt telepítenék az appokat.

Ez különösen fontos lehet olyan esetekben, amikor egészségügyi adatok, helyadat vagy más érzékeny információk is szerepelhetnek az alkalmazás által gyűjtött adatok között.

A mostani eredmények felhívták a figyelmet az App Store-ban rejlő adatvédelmi kockázatokra, és várhatóan további vizsgálatok és fejlesztések következnek mind a hatóságok, mind a technológiai közösség részéről. Az érintett alkalmazások fejlesztőitől jogi vagy szabályozói lépések sem kizártak, különösen akkor, ha egyértelműen megszegik az adatvédelmi normákat. Az iPhone-felhasználóknak érdemes átgondolniuk, milyen adatokat engednek megosztani, és rendszeresen felülvizsgálni az engedélyeket a készülékeiken. Az adatvédelem ma már nem csupán technikai kérdés, hanem közvetlenül a digitális identitás és a magánszféra védelmének alapja is.