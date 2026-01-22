Ruhára kitűzhető, MI-alapú kütyüt fejleszt az Apple

Váratlan hír érkezett a megbízható forrásokkal dolgozó The Information jóvoltából, az Apple állítólag egy felsőruházatra kitűzhető, MI-alapú eszközt dobhat piacra. Az AI Pin drámai kudarcát követően ez sokakban rossz emlékeket ébreszthet, de nem halott az ötlet: a ChatGPT mögött álló OpenAI szintén egy efféle eszközön dolgozik, méghozzá az Apple korábbi sztárdizájnere, Jony Ive segítségével.

A megbukott AI Pinhez hasonlónak tűnik az Apple pletykált eszköze

Fotó: Humane AI

A források szerint az Apple viselhető eszköze méretre és formára az AirTag követőeszközre hasonlít, bár annál vastagabb, alumínium oldalházat és üveg előlapot kaphatott.

A leírás alapján az előlapi üveglapból normál és széles látószögű kamerák néznek a nagyvilágra, mellettük egy fizikai gomb is található, mikrofonból pedig hármat is kapott a rejtélyes kütyü.

Végül hangszóró is van benne, a töltése pedig vezeték nélkül történik.

Kritikus szerepe lehet az MI-funkcióknak az Apple kütyüjében

Sajnos a kiadvány forrása nem volt képes elmondani, hogy az elsődlegesen MI-funkciókon keresztüli használatra szánt kütyünek mi a célja és kinek szánja az Apple, azaz a vállalat miféle való életbeli problémákat kíván megoldani vele.

Az említett AI Pin gyors halálát is csak részben okozták a nevetséges akkus üzemidőhöz hasonló, hardveres jellegű hibák. Az ennél fundamentálisabb gondot az jelentette, hogy szinte teljesen értelmetlennek bizonyult, ténylegesen semmire sem volt jó.

A The Information szerint az Apple terméke akár 2027 elején is piacra kerülhet, viszont egyelőre nem biztos, hogy valaha meglátja a napvilágot. Rendkívül valószínűtlen, hogy az Apple elérhetővé tegyen egy értelmetlen kütyüt, a termék fejlesztői csapatának demonstrálnia kell a hasznosságát, különben a kukában fogja végezni.

