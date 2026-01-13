Hoppá: az Apple lett a világ legnagyobb mobilgyártója

A Counterpoint Research előzetes adatai szerint a 2025-ös évben világszerte mindössze 2%-kal nőttek a mobilok eladásai, az utolsó negyedévben pedig stagnálással felérő 1%-kal bővült a piac. A lassú növekedés ellenére ez már a második egymást követő év volt, amikor valamelyest nőtt az eladott telefonok száma, az Apple és a Samsung is növelték az eladásaikat.

Tavaly tíz százalékkal nőttek az Apple iPhone mobilok eladásai

Fotó: Nate Johnston / Unsplash

Az összességében közel stagnáló eladások ellenére viszont megtörtént a jó ideje a levegőben lógott trónfosztás: az iPhone mobilok eladásai éves szinten 10 százalékot nőttek, miközben a Samsung csak 5%-kal tudott több készüléket eladni. Ezt azt jelenti, hogy a globális mobileladások 20%-át tették ki az iPhone-ok, miközben a Samsung Galaxy-k piaci részesedése 19%-ra jött ki.

A 2025-ös évben az Apple lett a világ legtöbb telefont eladott mobilmárkája, minden ötödik tavaly leszállított készülék iPhone volt.

Nem feltétlenül marad a legnagyobb mobilgyártó az Apple

A Counterpoint elemzői szerint a siker egyik kulcsa a megváltozott csereciklus volt. A koronavírusos időkben felborultak a mobilok eladásai, aminek az lett a vége, hogy 2025-ben a szokásosnál több iPhone-tulaj döntött az új készülék vásárlása mellett, mert kiöregedtek a meglévő telefonjaik.

Emiatt nem világos, hogy az Apple képes lesz-e stabilan megtartani a trónt, évek óta elképesztően szoros csatát vív a Samsunggal.

A jövőben évente is változhat, hogy éppen az Apple vagy a Samsung lesz-e a legtöbb mobilt értékesítő cég, esetleg kénytelenek lesznek osztozni az aranyon.

A TOP5 legtöbb mobilt értékesített márka az elmúlt három évben, jobbra az eladásaik 2025-ös változása

Fotó: Counterpoint Research

Viszont a belátható jövőben a memóriaválság miatt növekvő telefonárak az Apple malmára hajthatják a vizet, hiszen az iPhone közönsége általánosságban véve kevésbé árérzékeny, mint az androidos telefonokat vásárlók.

