Nem szabad pénzt adni ezekért az Apple termékekért

Alaposan elkéri a termékeinek az árát az Apple, cserébe viszont nem lehet azzal vádolni a céget, hogy ne biztosítana kellően hosszú szervizes és szoftveres támogatást hozzájuk. Ettől függetlenül egyszer minden jó véget ér, az év végével pedig bővült a cég azon régi termékeinek a listája, amelyeket csak mázlival (vintage) vagy egyáltalán nem lehet (obsolete) már javíttatni a szakszervizekben.
Ennek megfelelően a lenti listán lévő termékekért már semmiképp sem szabad pénzt adni a használtpiacon, bár valójában már régóta ez a helyzet, hiszen gazdaságilag még akkor is értelmetlen volna a javításuk, ha elérhetőek hozzájuk alkatrészek.
A vintage és az obsolete listákra most felkerült Apple-termékek:
- MacBook Air (Retina, 13 hüvelykes, 2020)
- iPhone 8 Plus 128GB (az egyéb kapacitású modellek már vintage kategóriásak)
- iPhone 11 Pro
- iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular (a csak wifis modell egyelőre nem vintage)
- Apple Watch Series 5, alumínium, 40mm
- Apple Watch Series 5, alumínium, 44mm
- Apple Watch Series 5, kerámia, 40mm
- Apple Watch Series 5, kerámia, 44mm
- Apple Watch Series 5 Hermes, 40mm
- Apple Watch Series 5 Hermes, 44mm
- Apple Watch Series 5 Nike, 40mm
- Apple Watch Series 5 Nike, 44mm
- Apple Watch Series 5, rozsdamentes acél, 40mm
- Apple Watch Series 5, rozsdamentes acél, 44mm
- Apple Watch Series 5, titán, 40mm
- Apple Watch Series 5, titán, 44mm
