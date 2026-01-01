Nem szabad pénzt adni ezekért az Apple termékekért

Alaposan elkéri a termékeinek az árát az Apple, cserébe viszont nem lehet azzal vádolni a céget, hogy ne biztosítana kellően hosszú szervizes és szoftveres támogatást hozzájuk. Ettől függetlenül egyszer minden jó véget ér, az év végével pedig bővült a cég azon régi termékeinek a listája, amelyeket csak mázlival (vintage) vagy egyáltalán nem lehet (obsolete) már javíttatni a szakszervizekben.

A túl régi Apple termékeket sem szabad megvenni, semmivel sem időtállóbbak más gyártók azonos életkorú termékeinél

Ennek megfelelően a lenti listán lévő termékekért már semmiképp sem szabad pénzt adni a használtpiacon, bár valójában már régóta ez a helyzet, hiszen gazdaságilag még akkor is értelmetlen volna a javításuk, ha elérhetőek hozzájuk alkatrészek.

A vintage és az obsolete listákra most felkerült Apple-termékek:

MacBook Air (Retina, 13 hüvelykes, 2020)

iPhone 8 Plus 128GB (az egyéb kapacitású modellek már vintage kategóriásak)

iPhone 11 Pro

iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular (a csak wifis modell egyelőre nem vintage)

Apple Watch Series 5, alumínium, 40mm

Apple Watch Series 5, alumínium, 44mm

Apple Watch Series 5, kerámia, 40mm

Apple Watch Series 5, kerámia, 44mm

Apple Watch Series 5 Hermes, 40mm

Apple Watch Series 5 Hermes, 44mm

Apple Watch Series 5 Nike, 40mm

Apple Watch Series 5 Nike, 44mm

Apple Watch Series 5, rozsdamentes acél, 40mm

Apple Watch Series 5, rozsdamentes acél, 44mm

Apple Watch Series 5, titán, 40mm

Apple Watch Series 5, titán, 44mm

