Nem szabad pénzt adni ezekért az Apple termékekért

Egyáltalán nem vagy csak mázlival javíttathatóak. Újabb hardvereket nyugdíjazott az Apple.
Alaposan elkéri a termékeinek az árát az Apple, cserébe viszont nem lehet azzal vádolni a céget, hogy ne biztosítana kellően hosszú szervizes és szoftveres támogatást hozzájuk. Ettől függetlenül egyszer minden jó véget ér, az év végével pedig bővült a cég azon régi termékeinek a listája, amelyeket csak mázlival (vintage) vagy egyáltalán nem lehet (obsolete) már javíttatni a szakszervizekben.

A túl régi Apple termékeket sem szabad megvenni, semmivel sem időtállóbbak más gyártók azonos életkorú termékeinél
Fotó: Annie Spratt / Unsplash

Ennek megfelelően a lenti listán lévő termékekért már semmiképp sem szabad pénzt adni a használtpiacon, bár valójában már régóta ez a helyzet, hiszen gazdaságilag még akkor is értelmetlen volna a javításuk, ha elérhetőek hozzájuk alkatrészek.

A vintage és az obsolete listákra most felkerült Apple-termékek:

  • MacBook Air (Retina, 13 hüvelykes, 2020)
  • iPhone 8 Plus 128GB (az egyéb kapacitású modellek már vintage kategóriásak)
  • iPhone 11 Pro
  • iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular (a csak wifis modell egyelőre nem vintage)
  • Apple Watch Series 5, alumínium, 40mm
  • Apple Watch Series 5, alumínium, 44mm
  • Apple Watch Series 5, kerámia, 40mm
  • Apple Watch Series 5, kerámia, 44mm
  • Apple Watch Series 5 Hermes, 40mm
  • Apple Watch Series 5 Hermes, 44mm
  • Apple Watch Series 5 Nike, 40mm
  • Apple Watch Series 5 Nike, 44mm
  • Apple Watch Series 5, rozsdamentes acél, 40mm
  • Apple Watch Series 5, rozsdamentes acél, 44mm
  • Apple Watch Series 5, titán, 40mm
  • Apple Watch Series 5, titán, 44mm

