Kíméletlenül hátba döfte a vevőit az autógyártó

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) végleges megállapodást kötött a General Motors autógyártóval és az OnStar nevű leányvállalatával. A hatóság szerint a vállalatok több millió amerikai sofőr helyadatát és vezetési szokásait gyűjtötték, majd az ügyfelek tudomása és beleegyezése nélkül biztosítócégeknek értékesítették azokat.

Durván visszaélt a kocsijait megvásároltak bizalmával az autógyártó

Fotó: Brandon Russell / Unsplash

A Chevrolet, a Cadillac, a GMC, továbbá Buick márkák mögött álló GM évente több mint hatmillió járművet gyárt. Az FTC szerint a navigációra és asszisztenciára szakosodott OnStar szolgáltatással ellátott autók gazdáit érhette csúnya meglepetés, ennek a Smart Driver funkciója három másodpercenként pontos helyadatokat és részletes vezetési információkat rögzített.

A Smart Drivert egy ártatlan önértékelő eszközként reklámozták a sofőröknek, hogy azok jobban megérthessék a vezetési szokásaikat és biztonságosabban közlekedő autósokká válhassanak.

Olcsón megúszta az autógyártó a vevők hátba döfését

A valóság ezzel szemben az volt, hogy a Smart Driver által begyűjtött adatokat a sofőrök tudta nélkül az autógyártó adatgyűjtéssel foglalkozó cégeknek értékesítette, amelyek aztán továbbították az információkat a biztosítóknak.

A biztosítók azonosították az ügyfeleiket, és jól megemelték a biztosítási díjaikat, ha túl sportos vezetőknek találták őket, vagy akár a szerződéseiket is felmondták.

Az FTC és a GM között létrejött egyezség keretében a hatóság öt évre megtiltotta az autógyártónak a sofőrök helyadatainak és viselkedési adatainak más felekkel való megosztását. Emellett húsz évre előírta számára, hogy beleegyezést kell kérnie az autósoktól az adataik gyűjtése, felhasználása, más felekkel való megosztása előtt.

A egyezség kapcsán az FTC leszögezte, hogy a GM súlyosan visszaélt a fogyasztók bizalmával. Az autógyártó azt találta fontosnak kiemelni, hogy nem kell pénzbüntetést fizetnie.

