Agyi károsodást okozhat a babáknak a képernyőnézés

Egy szingapúri kutatócsoport több mint tíz éven át vizsgálta 168 gyermek fejlődését, és arra jutott, hogy a kétéves kor alatti babák túlzott kijelzőideje lassabb döntéshozatallal és magasabb szorongásszinttel járhat a későbbiekben.

Riasztó a kutatás eredménye, nem szabad képernyőkkel lefoglalni a babákat

Fotó: Hollie Santos / Unsplash

Dr. Huang Pei vezető kutató szerint a normál fejlődés során a gyermekek agyi hálózatai fokozatosan válnak egyre specializáltabbá, megvan ennek a folyamatnak a természetesen módja és ritmusa. Viszont a kiskorukban túlzott képernyőnézésnek kitett gyermekek esetében ez felborul, a látással és a kognitív funkciókkal kapcsolatos területek azelőtt válnak túl specializálttá, hogy létrejöttek volna a komplex gondolkodáshoz szükséges neurális kapcsolatok.

Meseolvasást és beszédet javasolnak a babák számára

A kutatók szerint a felborult agyi fejlődés csökkent mentális rugalmasságot és alkalmazkodóképességet okoz, ami serdülőkorban magasabb szorongásos tünetekben mutatkozik meg.

A képernyőidőt a szülők beszámolói alapján vezették, míg az agyi változásokat MRI-felvételekkel követték 4,5 és 7,5 éves kor között. A gyerekek 8,5 évesen kognitív teszteket, 13 évesen szorongáskérdőívet töltöttek ki.

Az eredmények okozatszerűnek tűnő kapcsolatot mutattak a túlzott korai képernyőhasználat és a gyermekek későbbi problémái között.

A kutatók hangsúlyozzák: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyéves kor alatt egyáltalán nem ajánlja a képernyőidőt, 1-2 éves korban pedig legfeljebb napi egy órát. A kutatás során jegyzett értékek aggasztóan eltértek ettől az ajánlástól, és a sanda gyanújuk szerint azóta csak rosszabb lett a helyzet, a 2010-2014 között látottakhoz képest tovább nőhetett a babák képernyőideje.

A kutatók a teljes klasszikus módszereket javasolják a szülők számára, azaz például beszéljenek minél többet a babákhoz és olvassanak nekik meséket.

Az ügyhöz kapcsolódó érdekesség, hogy a szülők újabban chatbotokat is használnak a kisgyerekek lekötésére, például hang üzemmódban a ChatGPT-vel csevegtetik őket, ami szintén rendkívül aggasztja a szakembereket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!