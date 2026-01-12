Ezzel a kütyüvel billentyűzet és külső akku adható a mobilokhoz

Nem csak a Blackberry-stílusú Communicator mobilját jelentette be a CES 2026 kiállításon a Clicks nevű gyártó, egy ennél masszívan szélesebb réteg számára érdekes, ráadásul megfizethető termékkel is előállt. A Power Keyboard egy mobilokhoz mágnesesen rögzíthető külső akkumulátor, amely QWERTY billentyűzettel is rendelkezik.

Fekvő és álló tájolással is rátehetőek a mobilok a Clicks Power Keyboard akkus billentyűzetre

Fotó: Clicks Technology

A Clicks Power Keyboardba 2150 mAh kapacitású akku került, USB-s összekötéssel és Wireless Qi2 vezeték nélküli szabvánnyal képes tölteni a telefonokat.

A kiegészítő és a telefon egymáshoz rögzítése Apple MagSafe mágneses rendszerrel történik. Ezt sajnos csak néhány androidos készülék támogatja, így oroszlánrészt a megfelelő iPhone-nal rendelkezők jelentik a kiegészítő elsődleges célközönségét.

Nem csak mobilon való gépelésre jó a billentyűzet

A Clicks szerint a kiegészítő klaviatúrás része Bluetooth szabványt használ az adatkapcsolatra, így a mobilok mellett ténylegesen bármihez hozzápárosítható, amely támogatja a technológiát. Számítógépet persze jó eséllyel senki sem kíván a Power Keyboarddal használni, de a gyártó szerint például okostévék irányítására hasznos lehet, hiszen gyorsabb ezen gépelni, mint a távirányítóval virtuális billentyűzetet nyomkodni.

A töltőpados rész feltolható, ha álló tájolásban használnák rajta a mobiljukat a használók

Fotó: Clicks Technology

A Power Keyboard a tavasszal kerül piacra 109 dolláros, körülbelül nettó 36 ezer forintos áron.

