ces 2026

Ezzel a kütyüvel billentyűzet és külső akku adható a mobilokhoz

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Akár az okostévék használatát is megkönnyítheti. A mobilokhoz mágneses elven rögzíthető a billentyűzet.
ces 2026akkubillentyűzetWireless Qi2

Nem csak a Blackberry-stílusú Communicator mobilját jelentette be a CES 2026 kiállításon a Clicks nevű gyártó, egy ennél masszívan szélesebb réteg számára érdekes, ráadásul megfizethető termékkel is előállt. A Power Keyboard egy mobilokhoz mágnesesen rögzíthető külső akkumulátor, amely QWERTY billentyűzettel is rendelkezik.

Fekvő és álló tájolással is rátehetőek a mobilok a Clicks Power Keyboard akkus billentyűzetre
Fekvő és álló tájolással is rátehetőek a mobilok a Clicks Power Keyboard akkus billentyűzetre
Fotó: Clicks Technology

A Clicks Power Keyboardba 2150 mAh kapacitású akku került, USB-s összekötéssel és Wireless Qi2 vezeték nélküli szabvánnyal képes tölteni a telefonokat. 

A kiegészítő és a telefon egymáshoz rögzítése Apple MagSafe mágneses rendszerrel történik. Ezt sajnos csak néhány androidos készülék támogatja, így oroszlánrészt a megfelelő iPhone-nal rendelkezők jelentik a kiegészítő elsődleges célközönségét.

Nem csak mobilon való gépelésre jó a billentyűzet

A Clicks szerint a kiegészítő klaviatúrás része Bluetooth szabványt használ az adatkapcsolatra, így a mobilok mellett ténylegesen bármihez hozzápárosítható, amely támogatja a technológiát. Számítógépet persze jó eséllyel senki sem kíván a Power Keyboarddal használni, de a gyártó szerint például okostévék irányítására hasznos lehet, hiszen gyorsabb ezen gépelni, mint a távirányítóval virtuális billentyűzetet nyomkodni.

A töltőpados rész feltolható, ha álló tájolásban használnák rajta a mobiljukat a használók
A töltőpados rész feltolható, ha álló tájolásban használnák rajta a mobiljukat a használók
Fotó: Clicks Technology

A Power Keyboard a tavasszal kerül piacra 109 dolláros, körülbelül nettó 36 ezer forintos áron.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

