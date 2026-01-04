Ilyen telefont még biztosan nem látott – ön megvenné?

Hírlevél
Az internet fárasztásától elszakadni kívánóknak szánják. Duplán örülhetnek neki a Blackberry megmaradt rajongói.
mobilBlackberryGoogle Android

Libabőrözhetnek a Blackberry mobilok szerelmesei, a Clicks Communicator a legközelebbi dolog ahhoz, amit a megboldogult kanadai gyártó hajlandó volna telefonnak titulálni. Ettől függetlenül nem ők jelentik a QWERTY-billentyűzettel szerelt mobil elsődleges célközönségét, a gyártó azoknak szánja, akik szeretnének elszakadni az internet figyelemrabló világától, de keveslik a nyomógombos alapmobilok képességeit.

Android 16 fut a Blackberry-szerű Clicks Communicator mobilon
Fotó: Clicks Technology

A Clicks Communicatort javarészt másodlagos mobilnak szánja a gyártó: a képernyő görgetésével járó tartalomfogyasztás vagy mobiljátékok futtatása helyett arra specializálták, hogy elérhetőek maradjanak és hatékonyan tudjanak kommunikálni vele a használói, erre fel került rá fizikai billentyűzet.

A figyelem elterelésének csökkentése érdekében még a telepített appok ikonjait tartalmazó indítómenüt sem a megszokott rácsos módszerrel prezentálja a telefon, hanem listaszerűen jeleníti meg a szoftvereket, a Niagara indító módosított változata került rá.

Világító oldalgombot is kapott Blackberry-szerű készülék

A Clicks Communicator egy további érdekes trükkel is rendelkezik a képernyőidő csökkentése érdekében: többféle színben világítani képes oldalgomb került rá. A felhasználók beállíthatják, hogy például specifikus személyektől, csoportoktól, vagy appoktól érkező üzenetek esetén a megadott színekben világítson a gomb.

Személytől, csoporttól, vagy apptól függően eltérő színekben világíthat a Clicks Communicator gyorsindító oldalgombja
Fotó: Clicks Technology

Emiatt ha csippan egy értesítés miatt a készülék, akkor ránézésre meg lehet állapítani, hogy ráér-e az értesítés megtekintése.

A terméket ugyan másodlagos mobilnak szánják, de éppenséggel minden olyan hardverrel és funkcióval rendelkezik, amely szükséges az elsődleges telefonként való használathoz. A kijelzője 4,03 hüvelykes OLED, az előlapi kamerája 24 MP-es, a hátlapi 50 MP-es kamerája optikai képstabilizációval is rendelkezik. Támogatott az 5G, az NFC, a Bluetooth 5.4, továbbá a Wi-Fi 6.

A 4000 mAh-es szilícium-szén akkuja vezeték nélkül is tölthető, rendelkezésre áll microSD foglalat és audio Jack hangcsatlakozó, a készülék hátlapja pedig cserélhető, különféle színekben lesz elérhető.

A Clicks Communicator elsőként a CES 2026 kiállításon lesz kipróbálható, az előrendelése február végén indul, a tényleges piacra dobásának a napját viszont még nem tűzte ki a gyártó. Sajnos rétegtermék lévén egyáltalán nem lesz olcsó mulatság, nettó 163 ezer forintnak megfelelő 499 dollár ajánlott árat találtak ki számára, cserébe viszont az ígéret szerint 5 évig kap majd androidos biztonsági frissítéseket.

Cserélhető a Clicks Communicator hátlapja, többféle színben is kapható lesz
Cserélhető a Clicks Communicator hátlapja, többféle színben is kapható lesz
Fotó: Clicks Technology

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

