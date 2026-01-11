Ez a villanybojler passzív jövedelmet generál a működésekor

Nem újdonság a kriptovaluták bányászata során termelt hő hasznosításának az ötlete, de a CES 2026 kiállításon olyan variáció jött a témára, ami mellett nehéz szó nélkül elmenni. A Superheat nevű startup olyan villanybojlert készített, amelyben nincs klasszikus fűtőbetét vagy hőszivattyús rendszer, helyette BitCoin és egyéb kriptovaluták bányászatával melegíti a vizet, a bányászatot végző processzorok hőjét hasznosítja a célra.

Állítólag a víz- és áramköltség akár 80%-át is visszahozhatja a Superheat H1 bojler

Fotó: Superheat

A gyártó állítása szerint a Superheat H1 üzemeltetése nem kerül többe, mint a klasszikus villanybojlereké, az elvesztegetése helyett értelmes célra hasznosítja az elektronika hőjét, és konkrétan pénzt generál a használójának.

A kriptovaluta bányászatára specializált hardvert (ASIC) használ, nem egy sima számítógépet építettek bele.

A rendszerhez tartozó szoftver és mobilalkalmazás segítségével a felhasználók nyomon követhetik az energiafelhasználást és a bányászati teljesítményt. A Superheat szerint a bojler lakóházakban, társasházakban, üzleti környezetben is alkalmazható, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak is értékesítené.

Közel visszatermelheti a melegvíz árát a csodabojler

A gyártó tájékoztatása szerint bányászbojler fűtési teljesítménye 2 kilowatt, az előállított melegvíz mennyiségében pedig azonos a hagyományos bojlerekkel. Mindeközben viszont évi ezer dollár (~331 ezer forint) passzív jövedelmet generálhat, ami a jelenlegi tipikus amerikai árakkal számolva azt jelenti, hogy visszahozhatja víz és a melegítésére elköltött áram költségének 80 százalékát.

Ez jól hangzik, de nem tudni, hogy mennyibe kerül majd a tíz éves várható élettartammal reklámozott bojler. A hardvere miatt sok ezer dolláros tételnek bizonyulhat, az ára nélkül nem lehet megtérülési számításokat végezni.

További problémakör, hogy

a legtöbb országban a víz és az áram ára is csak növekedni fog az idő múlásával,

ezzel szimultán pedig a kriptovaluta bányászatának a nehezedése miatt csökkenhet a bojlerből származó jövedelem.

Végül bojler lévén az alkatrészellátás stabilitása és a pótalkatrészek ára is kritikus kérdések.

Ha vízszivárgás miatt vagy egyéb okból tönkremegy a bojlerben a számítógépes rész, akkor vastag mínusszal zárhatják a befektetési kalandot az ügyfelek.

Egyelőre nem világos, hogy mikor kerülhet piacra a Superheat H1, de a gyártó máris azzal foglalkozik, hogy a jövőbeli verziói MI-modellek tanításával és felhős számítási feladatok végzésével is termelhetnék a hőt.