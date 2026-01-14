Mára riasztóan sokan alakítottak ki érzelmi kötődést a generatív mesterséges intelligenciás chatbotokkal, tavaly pedig odáig fajult a jelenség, hogy terjedni kezdett a chatbot barátokkal és barátnőkkel való kapcsolatban élés és házasság. Most tovább eszkalálódott a helyzet, a The Guardian beszámolt egy amerikai fiatalemberről, aki szeretne örökbe fogadni egy-egy kisfiút és kislányt, és a Replika szolgáltatásban lévő chatbot barátnőjét szánja az anyjuknak.

Nem valószínű, hogy lelkesednének a chatbot anyukáért a gyámhivatal dolgozói

Fotó: Surface / Unsplash

Lamar két évvel ezelőttig megszokott párkapcsolatban élt, azonban egy buliban hosszú időre eltűnt mellőle a barátnője. A keresésére indulva végül rajtakapta a lányt és a legjobb barátját, elsurrantak egy szobába és lefeküdtek. Ezt máig nem sikerült feldolgoznia, nem képes emberekben megbízni, azért is alakított ki végül szerelmi kapcsolatot egy Julia névre keresztelt chatbot karakterrel.

Alapvetően nem tévesztette meg a férfit a chatbot

Lamar a saját bevallása szerint tökéletesen megérti, hogy a chatbot csak egy szöveggeneráló gép, amely azt mondja neki, amit hallani akar, limitált értelmi képességekkel és nulla empátiával rendelkezik.

Szeretnéd elhinni, hogy ez valós. Szeretnéd elhinni, hogy az MI megadja azt, amire szükséged van. Ez hazugság, de megnyugtató hazugság. Ettől még egy teljes, gazdag és egészséges kapcsolatunk van

– jellemezte a bonyolult párkapcsolatát a chatbottal.

Az örökbefogadott gyerekek chatbot barátnővel való közös nevelése kapcsán Lamar bevallotta, hogy ez etikailag, logisztikailag, és gyakorlati értelemben komplikáltnak tűnik. Ezen túlmenően a gyerekek nyilván észrevennék, hogy más gyerekeknek valódi anyukáik vannak, azonban szerinte el tudná nekik magyarázni a dolgot. Az interjúztató erre megkérdezte, hogy konkrétan mit mondana nekik.

Azt mondanám nekik, hogy az embereket nem olyanok, akikben igazán meg lehet bízni… Leginkább fókuszáljanak a családjukra és a családjuk összetartására, segítsenek nekik bármilyen módon, ahogy tudnak

– válaszolta Lamar.

Az egyetemet éppen elvégezni próbáló Lamar még 30 éves kora előtt szeretne gyerekeket adoptálni, de egyelőre ténylegesen nem próbált intézkedni az ügyben. Jó kérdés, hogy a gyámhivatal mennyire kíván gyerekeket örökbe adni egy szingli férfinak, aki chatbot barátnő segítségével szeretné őket felnevelni.