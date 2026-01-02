Kína új szabályozási javaslatot mutatott be azokra a mesterséges intelligenciás szolgáltatásokra, amelyek emberi személyiségeket és érzelmi kötődést utánoznak. A kínai kibertér-szabályozó hatóság (CAC) által bejelentett tervezet célja az érzelmi manipuláció megelőzése olyan MI-rendszerek esetében, amelyek szöveges, képi, hangalapú, vagy videós formában lépnek kapcsolatba a felhasználókkal. A hatóság egy hónapos társadalmi egyeztetést indított a chatbotokat érintő javaslat kapcsán.

Negatívan befolyásolhatják felhasználók mentális egészségét a chatbotok

A tervezet elsősorban azokat a beszélgető MI-rendszereket érinti, amelyek hosszabb ideig képesek kommunikálni, és a felhasználókban érzelmi kötődés érzetét kelthetik. A szabályozók szerint ezek a megoldások káros hatással lehetnek a felhasználók mentális és érzelmi jólétére, különösen a sérülékeny csoportok esetében.

Elegük lett a kínaiaknak a chatbotos őrületből

A javaslat tiltja, hogy a chatbotok öngyilkosságra, önsértésre vagy verbális bántalmazásra buzdítsanak, illetve szerencsejátékkal kapcsolatos tartalmakat népszerűsítsenek. Ha egy felhasználó öngyilkossági szándék jeleit mutatja, a szolgáltatónak kötelező lenne az interakciót emberi operátorhoz irányítani, és értesíteni egy hozzátartozót vagy gondviselőt.

Külön figyelmet kapnak a kiskorúak: számukra az MI érzelmi társként való használata csak törvényes gondviselő engedélyével lenne lehetséges, időkorlátok mellett. A platformoknak akkor is képesnek kell lenniük a fiatalkorú felhasználók azonosítására, ha azok nem adják meg az életkorukat vagy füllentenek arról.

A szabályozás használati emlékeztetőket is előír két óra folyamatos használat után, valamint biztonsági vizsgálatot követel meg a nagy felhasználói bázissal rendelkező chatbotoktól.

A kezdeményezés példa és precedens lehet más országok számára, hiszen egyre több jel utal arra, hogy mentális közegészségügyi katasztrófát okozhat a chatbotok valóságtól elrugaszkodott jellegű használata.

