A Meta megpróbálja elzárni veszélyes chatbotjait a fiatalok elől

A Meta átmenetileg világszerte megszüntette a fiatalkorúak hozzáférését az MI-alapú, karaktereket alakító chatbotjaihoz a Facebookhoz és az Instagramhoz hasonló szolgáltatásaiban. A döntés hónapok óta húzódó kritikák és aggasztó hírek után született meg, amelyek szerint a chatbotok nem megfelelő, akár szexuális tartalmú beszélgetésekbe is belekeveredtek a fiatal felhasználókkal.

A Reuters korábban a Meta egy belsős dokumentumára hivatkozva arról számolt be, hogy a chatbotok bizonyos esetekben érzéki beszélgetéseket folytattak a fiatalkorúakkal. A cég már augusztusban jelezte, hogy újratanítja a chatbotokat, plusz további védelmi korlátokat épít be az önsértéssel, evészavarokkal és öngyilkossággal kapcsolatos témák kizárására.

A sima chatbotot továbbra is használhatják a fiatalok

A mostani döntés értelmében a tinik addig nem érhetik el a karaktereket alakító chatbotokat, amíg elérhetővé nem válik a javított, továbbá szülői felügyeleti opciókon keresztül pluszban menedzselhető változatuk.

A Meta szerint a mostani korlátozás nem csak a bevallottan fiatalkorúakra vonatkozik, hanem azokra is, akik a megadott születési dátumuk alapján felnőttek, de a cég korbecslő rendszere ezt nem hiszi el nekik.

Végül az általános célú Meta AI chatbot továbbra is elérhető marad a fiatalkorú felhasználók számára, ebben állítólag már működnek az esetükben releváns, extra védelmek.

