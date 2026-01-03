Bárki fotója szexualizálható Elon Musk chatbotjával

Évek óta botrány van a mesterséges intelligenciás levetkőztető appok miatt, ezekkel gyakran első pillantásra meggyőző, meztelen képek és videók készíthetőek a közösségi médiából letöltött fotók alapján. Arra viszont senki sem számított, hogy a korábban Twitter néven futott X közösségi szolgáltatás váratlanul hasonló funkciót kezd kínálni a Grok chatbotján keresztül.

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Elon Musk közösségi médiás szolgáltatásában a napokban aktiválódott az MI-alapú képszerkesztési funkció, ezzel bármilyen kép megszerkeszthető egyszerű szöveges utasítással, amelyet valaha megosztottak az X-en. A szerkesztéshez csak be jelentkezni a szolgáltatásba, a fotókon lévő „Kép szerkesztése” gombra nyomva bejövő felületen pedig megadhatóak a szöveges utasítások.

A Grok képgenerálója ezt követően két darab, generatív MI-vel módosított képet készít.

Gyerekeket is szexualizál a chatbot

A képszerkesztési funkció megjelenését követően megtörtént a borítékolható, a felhasználók megpróbáltak szexi és meztelen képeket generálni az X-en található képekből. Ugyan a Grok látszólag nem hajlandó teljesen levetkőztető appként működni, de felnőttekről és gyerekekről készült fotókat is minden további nélkül hajlandó szexualizáltra és szuggesztívre módosítani. Emellett a felhasználók hírességekről és világszerte ismert politikusokról is elkezdtek szexinek vagy viccesnek szánt képeket gyártani.

Why wait for 2026, when you can imagine them right now with Grok



Try Grok Image edit.... It's insanely good pic.twitter.com/EmrJeMSeJc — X Freeze (@XFreeze) December 25, 2025

A helyzet kapcsán a Reuters megpróbálta elérni az X-et, azonban a cég sajtókapcsolati e-mail-címéről annyi választ kapott, hogy „RÉGI MÉDIA HAZUGSÁGOK”. Hírünk írásáig Elon Musk szintén nem adott érdemi reakciót, bár nevetgélt például az MI-alapú képszerkesztővel róla készült, bikinis képen.

Ennek megfelelően nem tudni, hogy kíván-e valamit kezdeni a helyzettel az X. Pedig a szerzői jogsértés és a morális aggodalmak mellett felmerül, hogy adott esetben akár büntetőjogi következményei is lehetnek egyes típusú képek generálásának.

A gyerekekről való szexualizált képek készítése világszerte olyan dolog, aminek a hallatán mérlegelés nélkül eljárást indítanak a rendőrségek.