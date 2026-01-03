Bárki fotója szexualizálható Elon Musk chatbotjával

Évek óta botrány van a mesterséges intelligenciás levetkőztető appok miatt, ezekkel gyakran első pillantásra meggyőző, meztelen képek és videók készíthetőek a közösségi médiából letöltött fotók alapján. Arra viszont senki sem számított, hogy a korábban Twitter néven futott X közösségi szolgáltatás váratlanul hasonló funkciót kezd kínálni a Grok chatbotján keresztül.
Elon Musk közösségi médiás szolgáltatásában a napokban aktiválódott az MI-alapú képszerkesztési funkció, ezzel bármilyen kép megszerkeszthető egyszerű szöveges utasítással, amelyet valaha megosztottak az X-en. A szerkesztéshez csak be jelentkezni a szolgáltatásba, a fotókon lévő „Kép szerkesztése” gombra nyomva bejövő felületen pedig megadhatóak a szöveges utasítások.
A Grok képgenerálója ezt követően két darab, generatív MI-vel módosított képet készít.
Gyerekeket is szexualizál a chatbot
A képszerkesztési funkció megjelenését követően megtörtént a borítékolható, a felhasználók megpróbáltak szexi és meztelen képeket generálni az X-en található képekből. Ugyan a Grok látszólag nem hajlandó teljesen levetkőztető appként működni, de felnőttekről és gyerekekről készült fotókat is minden további nélkül hajlandó szexualizáltra és szuggesztívre módosítani. Emellett a felhasználók hírességekről és világszerte ismert politikusokról is elkezdtek szexinek vagy viccesnek szánt képeket gyártani.
A helyzet kapcsán a Reuters megpróbálta elérni az X-et, azonban a cég sajtókapcsolati e-mail-címéről annyi választ kapott, hogy „RÉGI MÉDIA HAZUGSÁGOK”. Hírünk írásáig Elon Musk szintén nem adott érdemi reakciót, bár nevetgélt például az MI-alapú képszerkesztővel róla készült, bikinis képen.
Ennek megfelelően nem tudni, hogy kíván-e valamit kezdeni a helyzettel az X. Pedig a szerzői jogsértés és a morális aggodalmak mellett felmerül, hogy adott esetben akár büntetőjogi következményei is lehetnek egyes típusú képek generálásának.
A gyerekekről való szexualizált képek készítése világszerte olyan dolog, aminek a hallatán mérlegelés nélkül eljárást indítanak a rendőrségek.
