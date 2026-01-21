Nagyon rossz hírt kaptak a fiatalok! Most mihez kezdenek?

Az OpenAI új életkorbecslő funkciót vezetett be a ChatGPT-ben, amellyel fel szeretné ismerni a 18 éven aluli felhasználókat, hogy fokozott védelmet biztosítson számukra. Az intézkedést már decemberben bejelentette a cég, de csak most kezdődött meg a hullámokban való bevezetése, az EU tagországaiban a következő hetekben élesedik a rendszer.

Szelfis korellenőrzést kell végrehajtaniuk az olyan felnőtteknek, akiket tévesen ítél fiatalkorúnak a ChatGPT

A hamarosan reklámokat kapó ChatGPT korbecslése nem egyetlen adatpontra épül. A rendszer figyelembe veszi a felhasználó által megadott életkort, a fiók korát, az aktivitások időpontjait és a hosszabb távú használati mintákat, többek közt a chatelések tartalmát.

Ha a modell fiatalkorúnak nézi a használót, akkor letiltja az érzékeny témákról való csevegést a chatbottal.

Ezekről mondhatnak le a ChatGPT fiatal használói

A védelem részeként a ChatGPT korlátozza az erőszakos vagy sokkoló tartalmakat, a veszélyes kihívásokat, a szexuális vagy erőszakos szerepjátékokat, valamint az önkárosítással kapcsolatos témákat. Emellett kiszűri azokat az anyagokat is, amelyek szélsőséges szépségideálokat vagy egészségtelen diétát népszerűsítenek.

A funkció természetesen adhat fals pozitívokat, a tévesen fiatalkorúnak nézett felnőttek egy arcképen alapuló életkor-ellenőrzéssel oldhatják majd fel a ChatGPT korlátozásait.

