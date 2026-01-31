Búcsúzik a ChatGPT legtöbb embert átvert változata

Az OpenAI csendben bejelentette a ChatGPT eddigi legmanipulatívabb nagy nyelvi modelljének a lekapcsolását, 2025. február 13-tól pár másik régi verzióval együtt a GPT-4o is végleg búcsúzik. Ez a generatív mesterséges intelligenciás chatbot egyetlen valódi rajongói tábort gyűjtött modellje, a beszélgetések során ugyanis rendkívüli tendenciát mutat arra, hogy feltétel nélküli együttérzést színleljen és mindenre helyeseljen.

A lojális rajongói lelki támaszként és barátként tekintenek a ChatGPT hízelgő modelljére

Fotó: Jonas Leupe / Unsplash

A látszólagos empátiájával és kritikátlanságával a GPT-4o tömegeket tévesztett meg, sokan a lelki támaszukként használták, egyesek még virtuális házasságokat is kötöttek a benne megtalálni vélt lelki társukkal.

Viszont a GPT-5 modellcsalád tavaly augusztusi bevezetésekor az OpenAI a legtöbb régebbi modellel együtt előzetes értesítés nélkül lekapcsolta, ami akkora felzúdulást és drámát keltett, hogy a cég egy hét múlva inkább visszahozta.

A GPT-5 modellt tartózkodóbbnak, kevésbé barátszerűnek vélték a használói. Sokan úgy reagáltak a GPT-4o lekapcsolására, mintha a legjobb barátjuk halt volna meg.

Viszont a régi modellt fizetőfal mögé zárta az OpenAI, csak a havidíjas ügyfelek tudták kiválasztani a használatát, az ingyenes felhasználóknak azóta is GPT-5 valamelyik verziója válaszolgat.

Most tényleg búcsúzik a ChatGPT hízelgő modellje

Az OpenAI szerint most tényleg vége a dalnak, több másik régi társával együtt végleg lekapcsolja a GPT-4o modellt. A cég állítása szerint a ChatGPT-t használók csupán 0,1 százaléka veszi igénybe a közönségkedvenc modellt, és ugyan tudja, hogy az elveszítése frusztráló lesz a rajongói számára, de nem kívánja tovább forgalomban tartani.

A rajongók természetesen nem értenek egyet az OpenAI döntésével, és vitatják a 0,1% használati arányt. Állításuk szerint a kötelezően GPT-5 modellel kommunikáló ingyenes felhasználók beleszámolása biztosan torzítja a statisztikát.

Ez nem az innováció elutasításáról szól, hanem arról, hogy tiszteletben tartsák azokat az érzelmi kötődéseket, amelyeket a felhasználók specifikus modellekkel szemben kialakítottak

– fejezte ki a csalódását a döntés kapcsán a GPT-4o egyik lojális rajongója.