Hivatalos: jönnek a reklámok a ChatGPT-be

Igaznak bizonyultak a néhány héttel ezelőtt felröppent hírek, az OpenAI közölte, hogy hamarosan reklámok fognak megjelenni ChatGPT chatbotban. A vállalat szerint a hirdetések nem befolyásolják a chatbot által adott válaszokat, nem alakítják a tartalmat a hirdetők érdekei szerint. A reklámok a válaszok alján kapnak majd helyet, megjelölve és vizuálisan elkülönülve azoktól.

Így néznek majd ki mobilon a ChatGPT hirdetései

Fotó: OpenAI

A ChatGPT hirdetései az ingyenes fiókot használók és a legolcsóbb ChatGPT Go csomaggal rendelkezők számára lesznek láthatók. A Plus, Pro, Business és Enterprise előfizetések továbbra is reklámmentesek maradnak.

Az OpenAI szerint a reklámok mutogatásával az a célja, hogy a szolgáltatás hosszú távon fenntartható és minél szélesebb kör számára elérhető legyen.

Nem kapnak felhasználói adatokat a ChatGPT hirdetői

Az OpenAI ígérete szerint a felhasználók beszélgetéseihez nem férhetek hozzá a hirdetők, és általánosságban véve sem ad át számukra felhasználói adatokat. A felhasználók bármikor törölhetik majd a hirdetések személyre szabásához használt adatokat, valamint szabályozhatják azok felhasználását. Emellett például az egészséghez, a mentális egészséghez, vagy a politikához hasonló érzékeny témáknál egyáltalán nem jelennek meg reklámok.

A hirdetések bevezetése a következő hetekben kezdődik a ChatGPT-ben. Akik nem szeretnének reklámokat látni, azok választhatják a havi 8990 forintos ChatGPT Pro előfizetést, vagy alternatív chatbot után nézhetnek.

