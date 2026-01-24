Ne váljon áldozattá, tömegeket lopnak meg ezzel a csalással!

Meghalt egy távoli rokon, és mesés összegű örökséget hagyott ránk. Csak egy kicsi tőke kellene a vagyonos embernek, hogy hozzájusson a pénzéhez, cserébe pedig a kölcsönkapott összeg sokszorosát adná vissza. Az ilyen e-mailes megkeresések mögött nem a mindenható könyörülete, hanem jól szervezett bűnözői hálózatok állnak, a vezetőik pedig a csalásból származó bevételből gyakran luxuskörülmények között élnek.

Néhány pici költség kifizetése után óriási pénzt ígérnek az előlegcsalásban utazók

Fotó: Shane / Unsplash

A bűntény neve előlegcsalás, más néven a nigériai büntető törvénykönyv vonatkozó passzusa alapján „419-es csalás”. A csalás, amelyre évtizedek óta figyelmeztetnek a hatóságok, mégis teljességgel kiirthatatlan, mert a gyors meggazdagodás reményében hinni akarunk benne.

Az előlegcsalás arcátlanul egyszerű bűncselekmény: a csalók örökségre vagy rendkívüli hozamú befektetésre hivatkozva hatalmas pénzt ígérnek, ám előtte kisebb összegek befizetését kérik. Arra hivatkoznak, hogy ügyvédi költségre vagy adóra kell, ki kell fizetniük valamiféle díjat.

Aki bedől a hazugságaiknak, az búcsút mondhat a pénzének, soha nem látja többé a bűnözőknek átutalt összegeket.

Erről lehet felismerni az előlegcsalást

Az előlegcsalás sikerének kulcsa az érzelmi manipuláció. A csalók tudatosan játszanak a meggazdagodás iránti reménnyel, az együttérzéssel, az exkluzivitás érzésével. Gyakran az alábbi sztorikkal állnak elő:

örökségek, ahol mi vagyunk az egyetlen elérhető örökös;

adományok állítólagos lottónyertesektől vagy halálos betegektől;

politikai válság miatt zárolt vagyon kimentése;

befektetési ajánlatok, amelyek csak szűk körnek szólnak.

A technika fejlődésével az elmúlt időszakban a csalás is egyre kifinomultabbá kezdett válni. A csalók könnyedén hamis banki iratokat, hivatalosnak tűnő pecséteket, mesterséges intelligenciával generált arcképeket, sőt: MI-vel generált videókat is képesek előállítani az áldozatok megtévesztése érdekében.

A csalók először mindig kis összegekkel kezdik az áldozatok meglopását, aztán újabb és újabb váratlan költségeket találnak ki. A végén pedig eltűnnek, mikor már nem tudnak több pénzt kicsalni az áldozataikból.

Az előlegcsalás leggyakoribb figyelmeztető jelei:

váratlan megkeresés ismeretlen személytől;

irreálisan magas pénzösszegek ígérete;

sürgetés és titoktartás kérése;

mondvacsinált okokból kért pénzbefizetések;

csak e-mailen vagy chatappon keresztüli kapcsolattartás.

Az ilyen jellegzetességeket mutató e-mailekre és chatüzenetekre ne válaszoljunk, semmiképp se utaljunk pénzt ismeretleneknek, és azonnal jelentsük spamként a kapott e-mailt vagy chatüzenetet.