Többet fizetünk bankkártyával de így több pénz is kerül veszélybe

A magyar fizetési szokások látványos átalakuláson mentek keresztül az elmúlt években. A bankkártyás vásárlások száma és értéke folyamatosan nő, és mára már a készpénzes fizetés sok területen háttérbe szorult. A digitális tranzakciók nemcsak kényelmesebbek, hanem gyorsabbak és átláthatóbbak is, ami különösen vonzó a fogyasztók és a vállalkozások számára. És sajnos a pénzügyi csalások száma is megszaporodik emiatt.

A növekvő forgalommal párhuzamosan a pénzügyi csalások száma és értéke is emelkedik, ami új kihívások elé állítja a felhasználókat és a bankokat.

Fotó: Unsplash

A növekedés mögött több tényező áll. A terminálhálózat bővülése, az online vásárlások elterjedése és a mobilfizetési megoldások mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több pénz mozogjon elektronikus formában. A digitális fizetés mára nem extra lehetőség, hanem alapelvárás lett.

A csalások nem tűntek el, csak átalakultak

A pénzügyi digitalizáció árnyoldala, hogy a csalók is alkalmazkodtak az új környezethez. Miközben a klasszikus bankkártyás visszaélések aránya sok esetben csökken, egyre több a megtévesztésen alapuló csalás. Ezekben az esetekben nem a rendszert törik fel, hanem magát az ügyfelet veszik rá arra, hogy jóhiszeműen hajtson végre egy tranzakciót.

Ez különösen veszélyes forma, mert technikailag minden szabályosan történik, mégis jelentős anyagi kár keletkezik. A banki védelmi rendszerek sok ilyen esetben nehezebben tudnak közbeavatkozni, hiszen az ügyfél saját maga hagyja jóvá a műveletet.

A vállalkozások esetében ezek a csalások gyakran nagyobb összegűek, míg a lakossági visszaélések inkább kisebb, de gyakoribb tételekből állnak össze. A trend azonban egyértelmű: a módszerek egyre kifinomultabbak.

A biztonság lett a digitális fizetés kulcskérdése

A digitális pénzforgalom további növekedése csak akkor tartható fenn, ha a felhasználók biztonságban érzik magukat. Ebben kulcsszerepe van a pénzintézeteknek, a technológiai fejlesztéseknek és a tudatos felhasználói magatartásnak is.

A Magyar Nemzeti Bank szerint a pénzügyi tudatosság növelése legalább olyan fontos, mint a technikai védelem fejlesztése. A csalások jelentős része ugyanis megelőzhető lenne nagyobb odafigyeléssel és az alapvető biztonsági szabályok betartásával.