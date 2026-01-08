Bevallotta a Dell: nem érdekli az embereket az MI

A PC Gamernek adott interjújában a Dell termékekért felelős vezetője nyíltan elismerte a többség által eddig is sejtettet: a fogyasztók nem mesterséges intelligenciás funkciók alapján vásárolnak új számítógépet. Emiatt a gyártó idén eltérő reklámstratégiára áll át, az új termékeit elsősorban nem azzal próbálja majd eladni, hogy rendelkeznek MI-feladatok hardveresen gyorsított elvégzésére képes NPU áramkörrel.

A Dell szerint például az akkus üzemidő érdekli a vevőket, nem a mesterséges intelligencia

Fotó: Karolina Bobek / Unsplash

„Mindenképp arra fókuszálunk, hogy MI-alapú képességeket tegyünk elérhetővé az eszközeinken, a most bejelentett összes új termékünk rendelkezik NPU-val. Viszont az elmúlt egy évben azt tapasztaltuk, hogy a fogyasztók egyszerűen nem az MI-funkciók alapján választanak” – vallotta be Kevin Terwilliger.

Igazság szerint azt hiszem, hogy az MI jobban összezavarja őket annál, mint amennyit segít számukra a potenciális előnyök megértésében”

– fogalmazott a szakember.

Magyarán nem értik a vevők, hogy mit kapnak a pénzükért, a Dell pedig nem képes gyakorlati példákkal szolgálni, ami nem segít a számítógépeinek az eladásában.

Nem számolt le a mesterséges intelligenciával a Dell

A szokatlanul őszinte beismerés ellenére a Dell folytatja az MI-funkciókat futtatni képes számítógépek piacra dobását. Ez lényegében elkerülhetetlenné vált, hiszen a bennük dolgozó AMD, Intel, esetleg Qualcommn processzorok önmagukban kínálják ezt, gyakorlatilag nincs új generációs processzor MI-gyorsítási képességek nélkül.

A változást pusztán azt jelenti, hogy a belátható jövőben a Dell újból a termékek kézzelfogható előnyeinek a reklámozásával lesz elfoglalva ahelyett, hogy az MI kifejezést kántálná.

Például laptopok esetén a teljesítménnyel vagy az akkus üzemidővel kívánja majd rábeszélni a vevőket a termékeinek a választására, ami felettébb racionális ötletnek tűnik, főleg mivel az árak elrobbanása miatt idén nagyon nehézzé fog válni az új számítógépek értékesítése.

