Itt a nyalóka, ami egyben elektronikai hulladék is

Nem minden a CES 2026 kiállításon bejelentett termék volt hasznos és racionális, ám az amerikai Lava Tech Brands nagy büszkén rögtön egy környezetvédelmi rémálmot vitt az expóra. A Lollipop Star egy nyalóka, amelynek a nyelében elektronika található, a fogak közé szorításakor csontvezetéses módszerrel zenét játszik le. Ezt követően megy a kukába, elektronikai hulladékká válik.

Az egyszeri használata után elektronikai hulladékká válik a Lollipop Star nyalóka

Fotó: Lava Tech Brands

A cég nettó 3000 forintnak megfelelő 8,99 dollárért kívánja piacra dobni a nyalókát, az eltérő ízű változatai más dalokat játszanak le, többek közt Ice Spice és Akon nótákat szólaltatnak meg.

A helyszíni tapasztalatok alapján furcsa élményt ad, de nagy vonalakban a reklámozottnak megfelelően működik.

Nyalókából elektronikai hulladék

A nyalókák jellemzően műanyag pálcákat használnak, így környezetvédelmi szempontból sosem voltak szerencsések, de az egyszer használatos Lollipop Star kukába való kihajításakor még elem és elektronika is kerül majd a kommunális hulladékba.

2026 elején bizarrnak hat, hogy bármely gyártó jó ötletnek tartja egy ilyen borzasztóan pazarló és környezetszennyező termék piacra dobását, így a Lollipop Star egy iparági szakértőkből álló paneltől el is nyerte a CES legrosszabb termékének járó díjat a környezeti hatás kategóriában.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!