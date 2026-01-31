Teljesen elvadultak a mesterséges intelligencia által készített videók a TikTokon

Hírlevél
Óriási nézettséget hoznak az MI-vel készült, konyhai tanácsokat adó videók. A provokatív stílusban beszélő ételek a legújabb szenzációk.
ételmesterséges intelligenciaTikTok

Az elmúlt hetekben eddig nem látott jellegű, mesterséges intelligenciával generált videók lepték el a közösségi médiát. A TikTokon éppen nagyot futó tartalmakban gyümölcsök, zöldségek, húsok, tészták, ételek kelnek életre, és gyakran elnagyolt érzelmekkel próbálják megtanítani a nézőket arra, hogy miként kell helyesen tárolni vagy elkészíteni őket.

Nagyot mennek a TikTokon a nézők konyhai tudását provokatív stílusban bővítő, beszélő ételes videók
Nagyot mennek a TikTokon a nézők konyhai tudását provokatív stílusban bővítő, beszélő ételes videók
Fotó: auraeblz92h / TikTok

Ezeknek az újmódi videóknak a bevételszerzésen kívül az oktatás a céljuk, sokak által nem ismert információkat próbálnak átadni közérthető, humorosnak szánt formában a nézőknek. Viszont nem mindenki rajong értük, sok videóban könyörögnek, fenyegetnek, vagy éppen dühösen számonkérnek az MI-vel életre keltett alapanyagok és ételek, ami manipulatív a készítőik részéről.

A hideg tönkreteszi a sejtjeimet, elveszi az ízemet, fonnyadttá tesz!

– meséli az egyik videóban a hűtő zöldségfiókjába tett paradicsom. 

Egy másik klipben egy steak bosszankodik, amiért rossz irányban szeletelik: „Így rágóssá teszel!”.

Segíthet, hogy nehéz komolyan venni a dühöngő ételeket

A nézők jókora része látszólag humorosnak tartja a jelenleg rendkívül népszerű videókat, de persze jobban járnak, ha nem felejtenek el meggyőződni a belőlük tanultak igazságtartamáról.

@auraeblz92h Food hacks you need to know Ai version - Part 1 🥩 #fyp #ai #aifood ♬ original sound - Aura Edits ⚡️

Dr. Pamela Rutledge ausztrál médiapszichológus szerint a beszélő ételes videók óriási sikere nem csak annak köszönhető, hogy a többség szórakoztatónak véli ezeket, hanem mert meseszerű figuráktól könnyebb sértődés nélkül tanulni, mint az emberektől. Még akkor is, ha barátságosak.

Egy meseszerű zöldség képes tanácsokat adni vagy akár megszólni anélkül, hogy az sértené az egót, így könnyebb megfelelni a kérésének 

véleményezte a legújabb trendet.

