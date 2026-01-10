Hordozható tesztelőkütyü készül az ételallergiásoknak

A belátható jövőben piacra kerülő termékek mellett a koncepció eszközökben sem szenvedett hiányt CES 2026 fogyasztóelektronikai kiállítás. Az egyik legérdekesebb megoldást a francia Allergen Alert startup mutatta be, a bioMérieux laboratórium technológiáját licencelve hordozható allergén-tesztelő kütyüt készít az ételallergiások számára.

Két allergénre képes riasztani az ételallergiásoknak szánt Allergen Alert tesztelőkütyü prototípusa

Fotó: Allergen Alert

Az eszköz jelenlegi prototípusa két gyakori allergént, a glutént és a tejtermékeket képes kimutatni, de a fejlesztők szerint a lista bővülni fog a piacra dobásáig. A startup nem csak szállodáknak és éttermeknek szeretné értékesíteni az eszközt, hanem közvetlenül az ételallergiától szenvedőknek is kínálná, hogy az otthonukon kívüli táplálkozás esetén meg tudjanak győződni az ételek biztonságos fogyaszthatóságáról.

Megmentheti ételallergiások életét a kütyü

Ennek megfelelően az Allergen Alert kütyüt könnyen hordozhatóra és kezelhetőre tervezik. A használata elméletileg nagyon egyszerű, az ételmintát egy tasakba kell helyezni, majd azt a gépbe rakva pár perc után megjelenik az allergénekre való tesztelés eredménye.

A Theranos-botrány óta persze alaposan megcsappant a bizalom a forradalmi tesztelőeszközöket ígérő startupokkal szemben, azonban az Allergy Alert az említett bioMérieux laboratóriumból kivált spin-off cég. Az anyavállalat 1963 óta foglalkozik klinikai mikrobiológiával, fertőző betegségekre való teszteléssel és élelmiszer-biztonsággal, ami alapján hitelezhető némi bizalom a vállalkozásnak.

A startup szerint az Allergen Alert prototípusa egyes éttermekben már éles tesztelés alatt áll, de a CES-en való beharangozása ellenére nem világos, hogy mikor kerülhet piacra.

