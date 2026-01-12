Leleplezte az étterem a hűtlen férjet, kártérítésért perel a férfi

Egy 42 éves olasz férfi pert indított egy cataniai étterem ellen, miután annak TikTokra feltöltött promóciós videója leleplezte a titkos viszonyát. A férfi szerint a felvétel megsértette a magánélethez fűződő jogait, és közvetlenül hozzájárult a házasságának felbomlásához.

Egy étterem tiktokos videójáról tudta meg az olasz nő, hogy hűtlen a férje

Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash

Helyi médiabeszámolók szerint a férfi azt mondta a feleségének, hogy üzleti vacsorára megy, de valójában egy másik nővel töltötte az estét az étteremben. A vendéglátóhely dolgozói eközben reklámcélú felvételeket készítettek, amelyeken a férfi és a partnere is láthatóak voltak.

A videó az érintettek tudta és beleegyezése nélkül került fel a TikTokra, és leleplezte a férfi hűtlenségét a felesége előtt.

Kártérítés és büntetés várhat az étteremre

A férfi felesége hamar felismerte párját a videóban, mire bejelentette, hogy elválik tőle és kitette őt a közös otthonukból. Az ügyben a Codacons olasz fogyasztóvédelmi szervezet vállalta a férfi jogi képviseletét, kártérítést követel az étteremtől a hűtlen férj nevében.

Francesco Tanasi, a szervezet képviselője szerint bizonyos esetekben egyetlen videó közzététele rendkívül súlyos hatással lehet a rajta szereplők magánéletére és családi életére.

Álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy egy étterem egyértelmű hozzájárulás nélkül filmezze vendégeit, majd közzétegye a felvételeket, hiszen ez előre nem látható következményeknek teheti ki a vendégeket.

A Codacons a polgári per mellett az olasz adatvédelmi hatóság elé is viszi az ügyet. Amennyiben a panaszt megalapozottnak találják, akkor az étterem komoly büntetésre számíthat az adatvédelmi jogszabályok megsértése miatt.

