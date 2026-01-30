Ingyen nézhető a Fallout tévésorozat első évada a YouTube-on

A prémium videóstreamelő szolgáltatásokból eddig nem látott reklámfogással állt elő az Amazon Prime Video, mától kezdve 2026. február 11-ig ingyen megtekinthetővé teszi a Fallout tévésorozatos feldolgozásának első évadát a YouTube-csatornáján.

Ella Purnell a Fallout tévésorozatban

Fotó: JoJo Whilden / Prime Video

A Fallout első évada nyolc részből áll, kétnaponta párosával válnak megtekinthetővé az újabb részek. Hírünk írásakor az első kettő epizód már befutott, így az utolsó két rész 2026. január 31-én válik majd elérhetővé, ezt követően közel két héten át akár egyetlen maratonban is végignézhető az első évad.

Előfizetőket toborozna a Fallout segítségével az Amazon

A Netflixszel rivális Amazon Prime Video természetesen nem felebarátit szeretetből tölti fel a legismertebb és üzletileg legjobban teljesítő sorozatának első évadát a YouTube-ra. Jelen pillanatban a videóstreamelő szolgáltatás éppen befejezi a Fallout második évadának fokozatos elérhetővé tételét, így a mostani rendkívüli akció csak egy trükk, amellyel előfizetőket kíván a horgára akasztani.

Ettől függetlenül ingyen nehéz belekötni a kínált tartalomba, és mindenképp óriási meglepetést keltett a lépés, még egyetlen videóstreamelő sem próbálkozott ilyen módszerrel előfizetőket szerezni magának.

